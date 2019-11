Datum bekend: Barney treft Amerikaan Young op tweede dag WK-darts

De Hagenaar speelt op zaterdag 14 december tegen Young de derde partij van de avond. Als hij wint dan mag hij dinsdag 17 december de laatste partij van de dag spelen tegen De Zwaan. Het WK darts is van 13 december tot 1 januari in het Londense Alexandra Palace.

Dartscommentator Jacques Nieuwlaat uit Delft blikt vooruit op de mogelijke confrontatie tussen Barney en The Black Cobra, zoals de dartbijnaam van De Zwaan luidt. 'Hij heeft De Zwaan een tijdje begeleid, dus dit is wel pikant', zegt Nieuwlaat. 'De meester of de leerling, dat zal het verhaal worden van die wedstrijd. Van Barneveld heeft natuurlijk heel veel ervaring op dit podium, veel meer dan Jeffrey. Maar het talent heeft Jeffrey wel. En hij is hongerig.'

Darin Young speelt mee op het WK omdat hij de hoogst gekwalificeerde Amerikaan is van het Championship Darts Circuit (competitie van Noord-Amerika). Young deed negen keer eerder mee aan het WK. Hij haalde één keer de tweede ronde.

Laatste toernooi als profdarter

'Ik ken hem al jaren', zegt Barney tegen RTL 7 Darts over zijn tegenstander. 'Het is geen hoogvlieger, maar zeker niet te onderschatten. Ik ga vanaf morgen vol in de voorbereiding.'

Het WK is het laatste officiële toernooi van Van Barneveld. De laatste partij die hij in Ally Pally speelt is ook zijn laatste wedstrijd als profdarter.

Rob Cross

Vorig jaar werd de Haagse dartlegende tijdens zijn eerste wedstrijd op het WK meteen uitgeschakeld door de Litouwse debutant Darius Labanauskas. De darter uit de Baltische staat stond op dat moment 108ste op de wereldranglijst.

De beste 32 spelers van de wereld hoeven de eerste ronde niet in actie te komen en krijgen een ongeplaatste tegenstander in de tweede ronde. De Zwaan, die 23ste staat op de wereldranglijst, werd vorig jaar in de tweede ronde uitgeschakeld door Rob Cross. De Engelsman was op dat moment de nummer twee van de wereld en titelverdediger op het WK. Michael van Gerwen won uiteindelijk het toernooi.

