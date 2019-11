Janah Louard na optredens Kurhaus: 'Het ging in een rush'

Zanger Janah Louard leefde acht maanden lang naar zijn concerten in het Kurhaus toe en toen was het afgelopen weekend binnen twee avonden voorbij. 'Het ging in een rush', zegt de Hagenaar daarover. 'Het was geweldig. De vibe, de sfeer, de mensen, alles was goed.'

Louard stond op 22 en 23 november in het Kurhaus met een vijftienkoppige liveband. Daarnaast traden gipsy-artiesten als Nicolaas, Zonzo, Luca, Mike en Juan op en gaven onder andere gastartiesten Mike Peterson en Danny Froger acte de présence. 'Het programma was variërend', zegt Louard. 'Gypsy, lovesongs en motown.'

De reacties op de concerten waren lovend volgens Louard. 'Het was in een mooie balzaal. De mensen werden meegetrokken in de sfeer. Het was een soort sprookjeskasteel. Als klein kind liep ik langs het Kurhaus en nu mocht ik er optreden. Het was een van de hoogtepunten in mijn carrière. Weer een droom verwezenlijkt.'

'Vis in het water'

De spanning zat er vijf minuten voor zijn eerste optreden goed in. 'De liveband startte met spelen en toen dacht ik: hier heb ik acht maanden naar toegeleefd. De eerste twee regels waren vol spanning. Daarna dacht ik alleen maar aan gas geven. Op het podium voel ik me als een vis in het water.'

De acht maanden richting zijn concert volgde Omroep West Louard. Want het betekent veel voor een Haagse jongen uit de Schilderswijk om uiteindelijk met een show te mogen optreden in het chique en beroemde Kurhaus, waar ooit de Rolling Stones en de Golden Earring stonden. Klik hier voor de hele serie.

Maandagavond is de laatste aflevering van 'Janah Louard, op weg naar het Kurhaus' te zien vanaf 17.00 uur op TV West.

