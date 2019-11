Celstraf geëist tegen prostituee en vriend voor chantagepoging Haagse vastgoedeigenaar

De vastgoedeigenaar was een klant van de vrouw uit Den Haag, die in de prostitutie werkte. In augustus van dit jaar confronteerde een vriend van haar de vastgoedeigenaar met een filmpje waarop hij seks had met de prostituee. De opname had ze in juli van dit jaar tijdens een afspraak in een hotelkamer stiekem gemaakt, met een wandklok waar een camera in zat.

De vriend benaderde de vastgoedeigenaar met de opname toen hij na een nieuwe 'date' met de prostituee het hotel weer verliet. Daarbij dreigde de Rotterdammer het filmpje 'op televisie te gooien'. De twee andere verdachten, twee neven van de man, waren daarbij aanwezig. De 23-jarige verdachte uit Rotterdam verzond de vastgoedeigenaar daarna nog meerdere berichten, waarin hij nog eens dreigde het filmpje op internet te plaatsen en de echtgenote van de vastgoedeigenaar in te lichten. De vastgoedeigenaar zou vijftigduizend euro moeten betalen, wilde hij al die narigheid voorkomen.

'Geen prettige klant'

Het slachtoffer van de chantagepoging was inmiddels al naar de politie gestapt. De dag daarna werden alle verdachten aangehouden. De prostituee verklaarde maandag bij de rechtbank dat ze het filmpje niet had gemaakt met de bedoeling om de vastgoedeigenaar te chanteren. Vanwege haar studieschulden en omdat ze uit de prostitutie wilde stappen, besloot ze de beelden toch tegen hem te gebruiken. Daarbij speelde mee dat de vermogende vastgoedeigenaar geen prettige klant was. 'Hij behandelde mij niet altijd fijn.'

De 23-jarige vriend wilde haar graag helpen om uit de prostitutie te komen, zo verklaarde hij maandag bij de rechtbank. 'Ze moest op haar rug haar geld verdienen. Dat gun je niemand.' De Rotterdammer zei dat hij de beelden van de vastgoedeigenaar met de prostituee nooit echt openbaar had gemaakt. De twee neven van deze verdachte zeiden dat ze helemaal niet wisten dat de 23-jarige verdachte bezig was met een chantagepoging. Toen de Rotterdammer de vastgoedeigenaar bij het hotel had opgezocht met het seksfilmpje, stonden de neven op een afstandje te wachten, en hadden geen flauw benul.

Geraffineerde chantagepoging

De officier van justitie verwierp dit verhaal naar de prullenbak. 'In dit sprookje geloof ik niet. Op cruciale momenten waren beide verdachten erbij aanwezig.' Volgens de aanklaagster was er sprake van een 'geraffineerde' chantagepoging door het viertal. 'Voor buitenstaanders is deze zaak misschien om van te smullen. Maar het slachtoffer is erg aangeslagen. Zijn hele leven staat op zijn kop.'

De uitspraak is over twee weken.

