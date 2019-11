Den Haag krijgt honderden miljoenen uit Japan, maar moet toch bezuinigen

Toch is er volgens de wethouder geen sprake van een schijnbare tegenstrijdigheid. Revis: 'Vergelijk het met thuis. Als je iedere maand te weinig geld overhoudt, lost het éénmalig uitbetalen van je vakantiegeld de problemen niet op.'

Daarom was er maandag aan de ene kant tevredenheid in het stadhuis. Den Haag krijgt – als de gemeenteraad ook akkoord gaat met de deal – binnen afzienbare tijd het spectaculaire bedrag van 675 miljoen overgemaakt uit Japan vanwege de verkoop van Eneco. Veel meer geld dan waar aanvankelijk rekening mee werd gehouden.

Waarschuwing

Maar er klonk aan de andere kant ook een waarschuwing. 'Het lijkt mooi dat we nu in een keer heel veel geld krijgen. Maar de begroting is niet in evenwicht. We hebben te maken met structurele tekorten. En dat geld is niet de oplossing voor alle problemen', aldus Revis.

De wethouder maakte duidelijk dat hij, en de rest van het college van burgemeester en wethouders, wil vasthouden aan eerdere afspraken. Het geld dat straks binnenkomt, wordt gebruikt voor 'duurzame verbeteringen in de stad'. In het huidige coalitieakkoord staat dat dertig procent van de opbrengst naar aan duurzaamheid gaat (een 'revolverend energietransitiefonds'), vijftig procent naar duurzame mobiliteit (openbaar vervoer en fiets) en twintig procent wordt besteed aan een mooie, groene inrichting van straten en pleinen en betaalbare woningbouw.

Investeren in de stad

Hoewel er nog door VVD, D66, GroenLinks, CDA en PvdA wordt onderhandeld over een nieuwe coalitie, blijft die verhouding vooralsnog overeind, aldus de wethouder. 'De beste manier om het geld te besteden is om het te investeren in de stad.' Hoe dat precies gaat gebeuren, moet de komende tijd nog worden uitgewerkt.

Het betekent dus zeker niet dat het wordt gebruikt om de huidige begroting sluitend te maken door de tekorten in bijvoorbeeld de zorg op te vangen. Dat is volgens de wethouder een onverantwoorde manier van boekhouden. Dan raakt de stad gewend aan een 'heel hoog uitgavenniveau' terwijl daarvoor geen structureel geld is. 'We gaan daarmee geen gaten dichten en de problemen voor ons uitschuiven.'

'Ik ben best wel cynisch over het Rijk. Dat laat geen argument onbenut om ons minder geld te geven.' Boudewijn Revis

Over de brug

Revis maakte van de gelegenheid wel gebruik om nog eens een oproep te doen aan het kabinet om de gemeenten op financieel gebied te hulp te komen. 'Het Rijk moet echt over de brug komen', aldus Revis. Het kan niet zo zijn, zegt hij, dat het bijvoorbeeld minister Hugo de Jong ontgaat dat vrijwel iedere gemeente tekorten heeft op de jeugdzorg.

Zo zijn er meer problemen. Omdat het kabinet minder uitgeeft dan verwacht, krijgen ook de gemeenten minder. En dan is er nog een derde punt van zorg. Het kabinet is wel bereid om bij te dragen aan investeringen in bijvoorbeeld nieuwe railverbindingen, maar dat gaat de gemeente nog niet snel genoeg.

Somber randje

Vandaar dat wat een vreugdevolle presentatie van een flinke financiële injectie had moeten zijn, een beetje een somber randje kreeg. Zeker omdat Revis ook bang is dat nu Den Haag en andere gemeenten flink wat geld incasseren, het kabinet een extra argument heeft om geen helpende hand te bieden als het gaat om bijvoorbeeld tegenvallers in de zorg. 'Ik ben best wel cynisch over het Rijk. Dat laat geen argument onbenut om ons minder geld te geven’, aldus de Haagse wethouder. ‘Ik kan me voorstellen dat het Rijk denkt: de nood is niet zo hoog. Maar de nood is wel hoog.'

Daarom erkende Revis het ook maar ruiterlijk. Den Haag krijgt straks 675 miljoen euro uit Japan. 'Maar desondanks moeten we de broekriem aanhalen.'

