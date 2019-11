Leidenaar (33) verdacht van ontucht met patiënte psychiatrisch ziekenhuis

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt een 33-jarige Leidenaar van het seksueel misbruiken van een vrouwelijke patiënt in een psychiatrisch ziekenhuis. De verdachte, verpleger Bas van G., zou de vrouw in 2017 hebben betast en zijn penis in haar mond en vagina hebben gestopt.

De vrouw zou volgens de advocaat van Van G. twee verschillende verhalen hebben verteld. Volgens hem vertelde de vrouw aan haar medepatiënten dat de man haar had gedwongen tot seks, maar schreef ze op social media dat ze verliefd was op de verpleger. Ook verklaarde ze dat ze de man naakt had gezien. Ze beschreef de tatoeages op alleen zijn armen en benen. Volgens de advocaat is dat vreemd, omdat de verdachte overal tatoeages heeft.

De verdediging liet weten de betrouwbaarheid van de vrouw in twijfel te trekken: 'Niet elke verklaring van een psychiatrische patiënt is per definitie onbetrouwbaar, maar we moeten wel kijken naar de aard van de stoornis'. Ook beschreef de vrouw het interieur van de woning van de verdachte, maar bleek die omschrijving later niet te kloppen.

Extra verhoren

De advocaat heeft de rechtbank verzocht om de vrouw nogmaals te ondervragen over de gebeurtenissen in de instelling. Volgens de officier van justitie is dat geen probleem, maar is het wel nodig om enige vraagtekens te plaatsen bij het belang van die verhoren. Volgens het OM kan er in de twee jaar sinds de gebeurtenissen in de kliniek veel zijn veranderd. Mogelijk heeft de verdachte nieuwe tatoeages laten zetten en zijn interieur veranderd.

De advocaat wil ook een tweede getuige aan de tand voelen: een andere vrouw uit de instelling. Zij zou hebben verklaard over seksueel getint chatverkeer tussen het slachtoffer en de verdachte. Volgens de officier van justitie zal het slachtoffer in een speciale ruimte verhoord worden om rekening te houden met haar gemoedstoestand. Het is nog niet bekend wanneer de volgende zitting zal plaatsvinden.