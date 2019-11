Charlie Aptroot stopt in maart als burgemeester van Zoetermeer

Volgens de wet mag een burgemeester aanblijven tot zijn zeventigste verjaardag. Aptroot hoopt dat te vieren op 20 september, maar hij kiest ervoor een half jaar eerder te vertrekken. 'Het burgemeesterschap van Zoetermeer is een prachtige maar ook uitdagende baan', aldus de scheidend burgervader. 'Ik heb de afgelopen jaren veel genoegen beleefd aan de contacten in deze mooie stad.'

Aptroot zegt in zijn verklaring trots te zijn op de aanpak op het gebied van veiligheid in de derde stad van Zuid-Holland, die wil doorgroeien naar 150.000 inwoners. Na meerdere incidenten als beschietingen en aangetroffen granaten sloot Aptroot enkele clubs in Zoetermeer. 'De afgelopen jaren hebben we stevig moeten inzetten op de aanpak van foute horeca in onze stad.'

Burgemeesterschap afsluiting lange politieke carrière

Sinds 3 september 2012 is Aptroot burgemeester van Zoetermeer. In 2018 werd hij benoemd voor een tweede termijn, die hij niet afmaakt. In 2017 was Aptroot een jaar lang ook waarnemend burgemeester van Wassenaar. Daarvoor was de VVD'er in omgekeerde volgorde lid van de Tweede Kamer, lid en fractievoorzitter in Provinciale Staten van Zuid-Holland, wethouder van Wassenaar en lid en fractievoorzitter in de gemeenteraad van Wassenaar.

