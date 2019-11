Eerste Google-basisschool van Benelux in Naaldwijk: 'Onderwijs wordt er beter van'

Leren op een Chromebook, YouTube-tutorials bekijken en je spreekbeurt opslaan in Google Drive. Leerlingen van de Montessorischool in Naaldwijk doen het allemaal. Hun basisschool is uitgeroepen tot eerste 'Google Reference School' van de Benelux. 'De kwaliteit van het onderwijs wordt hier beter van.'

Met rode wangen en een koptelefoon op hun hoofden zitten Jaimy (11) en Senna (10) ingespannen voor hun Chromebook. Dit is een laptop die papier en pennen overbodig maakt. Hun schermen - met daarop een taalwerkje - zijn identiek. 'We werken in hetzelfde project', legt Senna uit. 'Als Jaimy een fout maakt, dan kan ik hier een opmerking plaatsen en hem dat meteen laten weten.'

Het is slechts één van de vele tools ofwel 'skills' die zij leren tijdens de Google Skills for Kids-lessen die op hun basisschool worden gegeven. 'Alles gebeurt tegenwoordig online', legt ICT-docente Shirley van de Velde uit. Als kinderen iets willen weten, zoeken ze een uitlegfilmpje op YouTube. Deze digitalisering hoort ook in het onderwijs, wij willen daar op inspelen.'

Delen en verzamelen

De Westlandse scholenkoepel WSKO, waar de Montessorischool toe behoort, besloot daarom vorig jaar vol in te zetten op Google. 'Het is voor leerlingen fijn dat ze een plek hebben waar ze documenten, presentaties en andere projecten verzamelen en met elkaar kunnen delen. Eerst moesten ze slepen met usb-sticks en nieuwe versies opnieuw opslaan, maar dat is allemaal verleden tijd. We willen hen graag een basis meegeven hoe je met de Google-omgeving kan werken', vertelt Van de Velde.

De scholenkoepel merkte alleen dat er niks was. 'Dus zijn we zelf met de ICT-docenten van de koepel om de tafel gaan zitten en hebben we dit programma opgezet. We hebben twee levels waarin alle vaardigheden, ofwel 'Google-skills', staan die leerlingen kunnen behalen. Elk nieuwe skill wordt uitgelegd via een YouTube-filmpje. Het zijn simpele dingen. Van teksten een kleurtje geven tot bestanden aanmaken in Google Drive of een presentatie invoeren in Google Presentaties.'

Privacy

Klinkt natuurlijk mooi dat al die gegevens bewaard en gedeeld worden, maar aan de 'cloud' kleven ook privacy-nadelen. Hoogleraren in de media zijn kritisch over de toenemende grip van Google en andere grote techbedrijven op de scholen. Ze zijn bang dat er te veel betaald wordt in 'data'.

'We hebben ouders meteen uitgelegd dat dit deel van Google alleen is voor educatief gebruik', legt Van de Velde uit. 'De gegevens blijven binnen dit gebied en worden niet gebruikt voor commerciële- of reclamedoeleinden. Het is iets wezenlijk anders dan een gmail-account. Niemand van hen had er problemen mee dat hun kind een Google-account zou krijgen. Daarnaast wissen we alle accounts als de leerlingen van school gaan, niks blijft dus bewaard.'

Reclame

Dankzij dit speciale programma werd de Montessorischool uitgeroepen tot 'Google Reference School', als eerste basisschoolbestuur in de Benelux. Van de Velde: 'Andere scholen komen bij ons kijken hoe het programma werkt.'

Maar met deze erkenning is de Montessorischool ook reclamemateriaal van Google geworden. 'Daar zijn we ons van bewust en praten we met elkaar en met de leerlingen over. De voordelen wegen voor ons echter veel zwaarder.'

Digitalisering van de samenleving

'Het onderwijs wordt hier meer gestructureerd van', meent Van de Velde. Ook de kwaliteit verbeterd volgens haar. 'Leerlingen en leerkrachten hebben één plek waar ze hun documenten kunnen opslaan. Dit past bij de digitalisering van onze samenleving.'

Senna en Jaimy zijn in ieder geval enthousiast. 'Ik vind het Google ontzettend handig', vertelt Senna. 'Ik weet ook zeker dat ik het later in mijn werk blijf gebruiken.'