Burgemeester Aptroot na 7,5 jaar Zoetermeer: 'Stevig ingezet op aanpak foute horeca'

'Ik ben trots op onze aanpak op het gebied van veiligheid', zegt de scheidend burgemeester van Zoetermeer Charlie Aptroot (VVD) maandagavond laat bij de aankondiging van zijn vervroegd vertrek. 'De afgelopen jaren hebben we stevig moeten inzetten op de aanpak van foute horeca in onze stad.'

Maar die foute horeca laat zich nog niet zo makkelijk wegzetten. Er loopt nog een beroep van Club Magnum tegen een gerechtelijke uitspraak. En de voorgenomen weigering van een exploitatievergunning voor die club is nog niet rond. Bovendien is nog steeds niet openlijk duidelijk wat de achtergrond is van de schietincidenten bij een aantal clubs en wie erachter zitten.

Vast staat dat het voortijdige vertrek van Charlie Aptroot (69) als burgemeester van Zoetermeer hiermee niets te maken heeft. Het vertrek is geen verrassing. Uiterlijk 1 oktober 2020 zou hij toch al moeten vertrekken vanwege het bereiken van de voor burgemeesters wettelijke leeftijdsgrens van 70 jaar. Toch was de gemeenteraad in 2018 nog zo tevreden met hem dat ze hem aanbevolen voor een tweede termijn.

'Laat mij nog maar eventjes werken'

AD Haagsche Courant vroeg Aptroot in 2018 waarom hij op die leeftijd nog aan een tweede termijn begon en niet plaatsmaakte voor een jonger persoon. 'Ik denk dat je als burgemeester in de stad geen jong broekie moet hebben', antwoordde hij kwiek.

'Ik heb niets tegen jonge mensen. Maar de grote stad heeft echt stadsproblemen en een jong iemand kan beter burgemeester worden in een kleine gemeente. Trouwens, zolang ik het gevoel heb dat ik nog een behoorlijke bijdrage kan leveren en de raad en de bevolking tevreden is, denk ik: laat mij nog maar eventjes werken.'

Burgemeester mag openen… en sluiten

De burgemeester mag als eerste burger regelmatig linten doorknippen en gebouwen openen. Zo opende Aptroot bij SnowWorld in Zoetermeer de 'langste en steilste indoorskipiste van Europa'. En de opening van het station Lansingerland-Zoetermeer zorgde er voor dat de NS Sprinter direct is verbonden met RandstadRail, bus, auto en fiets.

Wel moest hij toezien hoe de gevangenis aan de Rokkeveensweg door justitie werd gesloten. En ook het met veel tamtam aangekondigde schaats- en sportcentrum TranSportium, megapretpark AdventureWorld en outletcentrum HOM (Holland Outlet Mall) werden afgeblazen.

Aptroot maakte eind aan 'gesodemieter' Wassenaarse politiek

Als politicus liet Aptroot regelmatig van zich spreken. Toen hij in zijn oude woonplaats Wassenaar waarnemend burgemeester werd, kwam hij even in opspraak over de luxe uitgevallen vertrekregeling voor zijn voorganger Hoekema. Wel wist hij een eind te maken aan het 'gesodemieter' in de Wassenaarse gemeentepolitiek.

Hij maakte als Kamerlid furore met zijn strijd tegen de kilometerheffing en voor verhoging van de maximumsnelheid. In de machtsstrijd binnen de VVD tussen Rita Verdonk en Mark Rutte koos hij partij voor Rita Verdonk. Hij verweet Mark Rutte geklungel, maar zijn dreigement om met Verdonk de partij te verlaten maakte hij niet waar.

'Pinokkio van het Jaar'

In debatten in de Tweede Kamer over de verhoging van de maximumsnelheid haalde Aptroot het voorbeeld aan van Denemarken. Daar zou de verhoging van de snelheid op autowegen hebben geleid tot een vermindering van het aantal ongelukken. Later bleek dat het aantal ongelukken in Denemarken juist was toegenomen.

Het leverde hem in 2011 van het toenmalig dagblad De Pers een titel op: Pinokkio van het Jaar.

Aptroot zei niets tegen zijn vrouw over bedreiging

De burgemeester is in het college verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid. Aptroot worstelde in Zoetermeer met een groep overlastgevende jongeren, die hij 'crimineel' noemde. Tijdens zijn laatste Nieuwjaarstoespraak pleitte Aptroot vanwege de veiligheid en overlast voor een verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk.

Als waarnemer in Wassenaar werd de burgemeester zelf bedreigd. Hij zei dat niet tegen zijn vrouw maar deed wel aangifte. In hoger beroep eiste justitie dit voorjaar veertuig uur werkstraf tegen de bloemenverkoper die de bedreiging zou hebben geuit.

'Dit soort clubs wil je niet in je stad'

In Zoetermeer werd Aptroot geconfronteerd met meerdere aanslagen tegen clubs zoals Club Cobra en Club Magnum. In hetzelfde pand als Magnum zaten eerder Club One en Club No Limits, die na schietincidenten ook al hun deuren hadden moeten sluiten. In de vroege ochtend van vrijdag 13 september werd club Magnum zelfs voor de tweede keer getroffen door een kogelregen waarbij niemand gewond raakte. Ook lag er twee keer een granaat voor de club.

De burgemeester sloot de club direct voor twee weken, dit werd later zes maanden. In september zei Aptroot: 'Dit is het zoveelste incident. Dit soort clubs wil je absoluut niet in je stad. Het liefst zou ik ze voor de eeuwigheid willen sluiten. Ik zal alles doen wat in mijn macht ligt, want dit risico wil ik niet in Zoetermeer.'

Sluiting clubs wordt aangevochten

Cobra is door Aptroot voor een jaar gesloten en zou per 1 januari 2020 definitief dichtgaan. Aptroot wil ook Magnum definitief sluiten door de club een exploitatievergunning te weigeren. Volgens de eigenaar, die niet zegt te weten wie achter de aanslagen zit, zou sluiting juist criminelen in de hand werken. Toch gaf de rechter twee weken geleden Aptroot gelijk. De eigenaar ging daartegen in beroep.

Een deel van de gemeenteraad verweet de burgemeester maandagavond in een spoeddebat dat hij de raad te weinig informeert en zijn aanpak te lang op zich laat wachten. Volgens Aptroot komt dat vooral omdat maatregelen juridisch waterdicht moeten zijn. In januari overlegt Aptroot met de raad over de mogelijkheden, heeft hij toegezegd. Maar wel achter gesloten deuren.

Opa Aptroot

De van oorsprong Wassenaarder Aptroot gaf aan dat hij na zijn pensioen in Zoetermeer wil blijven wonen. Tegen het AD zei hij niet bang te zijn dat hij na zijn pensioen in een zwart gat valt. 'Ik verheug me erop. Ik heb een ontzettend leuke vrouw, zes kinderen en acht kleinkinderen. Ik krijg dan eindelijk wat meer tijd voor mijn familie en vrienden.'

'Ik ga nog niet afbouwen, hoor. Tot de dag dat ik 70 word, werk ik fulltime door.' Dat wordt nu toch een half jaar korter. Afgelopen weekend oefende opa Aptroot alvast met een bioscoopbezoek met zijn kleinkinderen.

Commissie om opvolger te zoeken is al bezig

Wie Aptroot als burgemeester van Zoetermeer zal opvolgen, moet binnen enkele maanden bekend worden. De gemeenteraad heeft al op 15 juli 2019 een vertrouwenscommissie van twaalf raadsleden en twee adviseurs benoemd. Belangrijkste taak is om de voordracht van een nieuwe burgemeester door de gemeenteraad bij de commissaris van de Koning voor te bereiden.

GroenLinks-fractieleider Jordy Boerboom zit de vertrouwenscommissie voor met als plaatsvervanger PvdA-collega Margot Kraneveldt. De commissie begint met het opstellen van een profielschets waarbij ook de Zoetermeerders worden betrokken. De gemeenteraad stelt de profielschets uiteindelijk vast, waarna de sollicitatieprocedure kan beginnen. Mogelijk kan Aptroot dan in maart nog zelf de voorzittershamer overdragen.