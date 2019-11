'Ik denk dat Barney een goed WK darts gaat spelen'

'Young is een speler die al best veel WK's heeft gespeeld, maar pas een keer voorbij de eerste ronde is gekomen', weet dartskenner Nieuwlaat. 'Dat is een goede loting voor 'Barney'.' Het duel daarna wordt volgens hem echter andere koek. 'Van Barneveld heeft nog een tijdje geïnvesteerd in de carrière van De Zwaan', weet de commentator. 'Hij heeft hem een tijdje begeleid, dus dit is wel pikant. De meester of de leerling, dat zal het verhaal worden van die wedstrijd. Van Barneveld heeft natuurlijk heel veel ervaring op dit podium, veel meer dan Jeffrey. Maar het talent heeft Jeffrey wel. En hij is hongerig.'

Qua werptempo liggen de twee elkaar sowieso wel. 'Dat is met name belangrijk voor De Zwaan', meent Nieuwlaat. Hij wijst erop dat de Leidschendammer al twee keer wereldkampioen Michael van Gerwen versloeg tijdens een televisietoernooi. 'Waarom? Omdat Van Gerwen voor De Zwaan in het juiste tempo gooit. Daarom denk ik dat Van Barneveld zijn tempo in het duel met De Zwaan wat naar beneden gaat brengen, dat hij daarop gaat trainen.'

'Op een WK heb je extra energie'

Sowieso speelt Van Barneveld tijdens WK's vaak zijn beste spel. 'Op een paar heel kleine uitzonderingen na', benadrukt Nieuwlaat. 'Vaak als er in de privésfeer problemen waren. Maar Raymond bereidt zich hier goed op voor. Hij vindt dit het belangrijkste toernooi van het jaar en het gaat om een wedstrijd per dag. Dat kan hij gewoon. Dat weet hij ook. Raymond heeft het er altijd over dat hij ouder wordt, dat hij moe is... Maar voor een WK heb je altijd wat extra energie. Ik denk dan ook dat hij ook een goed WK gaat spelen.'

De laatste tijd maakte Van Barneveld ook een prima indruk tijdens de twee grote toernooien waaraan hij deelnam. Begin november bereikte hij met goed spel de kwartfinale van de World Series in Amsterdam en ook tijdens de Players Championship Finals bereikte hij vorige week de laatste acht.

Jong lammetje

Nieuwlaat vermoedt dat dit te maken heeft met het moeizame jaar dat 'Barney' tot nu toe achter de rug heeft. 'Hij mocht niet heel veel televisietoernooien spelen. Ik denk dat hij, als hij weer aan een tv-toernooi mag meedoen, denkt: hé, ik ben er weer. Ik mag weer spelen! Dat hij als een soort jong lammetje de wei in gaat, dat hij het weer leuk vindt. Ik denk dat hij er weer zin in heeft gekregen. Misschien gaat hij dit dadelijk meer missen dan hij van tevoren gedacht had.'

Landgenoot Michael van Gerwen wordt door de kenners gezien als de grootste kanshebber op de titel in Londen. De Vlijmenaar kroonde zich vorig jaar ook al tot de beste van de wereld. Daarnaast zijn Gerwyn Price – die Van Gerwen kort geleden op indrukwekkende wijze versloeg in de halve finale van de Grand Slam of Darts – zeer goed in vorm, evenals Dave Chisnall. Van mensen zoals Rob Cross, Glen Durrant en Peter Wright mag je ook wel wat verwachten. Van Barneveld komt op de meeste lijstjes met titelfavorieten niet voor. Maar dat zegt niets, volgens Nieuwlaat. 'Hij blijft wel Van Barneveld, vijfvoudig wereldkampioen. Hij kan van iedereen winnen.'

