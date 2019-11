Man mishandeld en beroofd na bezoek aan shishalounge in Leiden

Een 21-jarige man is door vier mannen mishandeld en beroofd voor een shishalounge aan de De Genestetstraat in Leiden. Er zijn beelden waarop één belager is te zien. Ook staat er een andere man op, van wie de politie graag wil weten wie het is.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 26 november. Meer zaken zijn hier te vinden.

Het slachtoffer is in de nacht van zaterdag 21 op zondag 22 september met wat vrienden in Lounge 54. Rond 0.30 uur gaan de vrienden naar huis en ook de 21-jarige man maakt aanstalten om te vertrekken. Hij loopt alleen naar buiten. Daar wordt hij opgewacht door drie mannen, die hem mishandelen en beroven. Ook een man die binnen in de shishalounge zat, komt naar buiten en doet mee met de mishandeling en beroving.

Als het slachtoffer naar binnen weet te vluchten, gaan zijn belagers er vandoor. De man zakt in elkaar en wordt door medewerkers van de shishalounge geholpen. Hij zit onder de blauwe plekken en heeft last van zijn rug en zijn knie. Er zijn een aantal waardevolle spullen weg en zijn koptelefoon is vernield.

Beelden van twee mannen

Op bewakingsbeelden zijn twee mannen te zien die de politie zoekt. Eén van hen draagt een trainingspak van Ajax met het Ziggo-logo en heeft het slachtoffer mogelijk in de gaten gehouden in de shishalounge. Op het moment dat hij naar buiten loopt, loopt de man achter hem aan. Hij kijkt even door het raam naar de mishandeling buiten, seint naar een andere man die binnen is dat hij stil moet zijn en praat nog even met die man.

De man in het Ajax-trainingspak gaat vervolgens naar buiten om mee te doen met de mishandeling en vlucht daarna weg. De andere man blijft binnen en kijkt door het raam naar wat er buiten gebeurd. Als het slachtoffer gewond binnenkomt en in elkaar zakt, doet hij niets om hem te helpen.

Herkent u de mannen?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem