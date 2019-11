Verdachte van steekpartij opgepakt, maar politie zoekt nog getuigen

Een 17-jarige jongen is half oktober gewond geraakt bij een steekincident aan de Wouwermanstraat in Den Haag. Hij wilde een ruzie tussen meerdere mensen sussen en is daarbij zelf drie keer gestoken. De politie heeft een verdachte aangehouden, maar is nog op zoek naar getuigen die hebben gezien wat er is gebeurd.

De jongen staat op woensdagavond 16 oktober even voor 20.30 uur op de tram te wachten bij de grote halte aan de Wouwermanstraat. Op dat moment is daar een ruzie en vechtpartij aan de gang. Dat loopt zo hoog op, dat de jongen wil helpen. Hij komt tussenbeide en wordt dan drie keer gestoken. In het ziekenhuis wordt hij geholpen aan zijn verwondingen.

De vermoedelijke dader die heeft gestoken, is door de politie aangehouden. Er wordt nog onderzocht wat er precies is gebeurd en daarom is de recherche nog op zoek naar mensen die de ruzie, vechtpartij of het steken bij de tramhaltes hebben gezien.

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem