Neerleggen en laten ontploffen van handgranaten in Noordwijk is gefilmd

De man die in augustus een handgranaat neerlegde voor club Home aan de Grent in Noordwijk, is gefilmd. Ook het achterlaten en de ontploffing van een handgranaat bij de woning van de eigenaar van de club staat op beeld. De politie komt graag in contact met mensen die meer weten over de verdachte en de aanleiding van de incidenten. Ook worden twee specifieke getuigen gezocht.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 26 november. Meer zaken zijn hier te vinden.

In de vroege ochtend van dinsdag 6 augustus om 2.25 uur werden bewoners van de Binnenweg in Noordwijk opgeschrikt door een harde knal. De ruiten van negen woningen waren beschadigd. Uit politieonderzoek bleek dat er een handgranaat was ontploft voor de deur van de eigenaar van club Home aan de Grent.

Ook voor de deur van de club bleek een handgranaat te liggen. Dit explosief was niet afgegaan. Op camerabeelden is te zien dat de granaat een paar minuten voor de explosie aan de Binnenweg is neergelegd. De man die dat doet, loopt vanaf de Abraham van Royenstraat de Grent op. Hij legt de granaat neer en loopt via dezelfde weg weer terug.

Ontploffing gefilmd

Vlak daarna wordt op de Binnenweg een persoon gefilmd die iets neerlegt bij de woning. Korte tijd later is de ontploffing te zien. De politie gaat ervan uit dat er sprake is van een gerichte actie tegen de club of de eigenaar. Over de aanleiding is nog niets bekend. Mensen met informatie over een mogelijk motief, worden gevraagd zich te melden.

De man die het explosief op de Grent neerlegt, is slank. Hij heeft een capuchon op en draagt een vest of jack met een ritssluiting van het merk Nike. Hij heeft een tasje bij zich. De kleuren van zijn kleding zijn in het echt waarschijnlijk anders, omdat het donker is en de camera de kleuren vertekent. De politie komt graag in contact met mensen die de man herkennen, en die hem of zijn eventuele vervoermiddel die nacht hebben gezien in Noordwijk.

Twee getuigen gezocht

Daarnaast komt het rechercheteam graag in contact met een aantal mogelijk belangrijke getuigen, die op het parkeerterrein aan het Jan Kroonsplein zijn gefilmd. Het gaat om de bestuurder van een driewielige motorscooter en om de bestuurder van een kleine donkere personenauto. Die personen hebben op het parkeerterrein mogelijk een afspraak met elkaar gehad en zijn daarbij gefilmd.

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem