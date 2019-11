15-jarige jongen bedreigd en beroofd van telefoon in Haags park

'Mijn kind is overstuur en in paniek' - Team West

Een jongen van 15 jaar is met een mes bedreigd en beroofd van zijn telefoon in het wijkpark Bokkefort in Den Haag. De beroving heeft een grote impact op het slachtoffer en zijn familie. 'Het kan niet zo zijn dat ons kind zo in angst leeft en een soort masker opzet. Die daders hebben geen benul wat ze met ons kind hebben gedaan', zegt zijn vader.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 26 november. Meer zaken zijn hier te vinden.

Het slachtoffer zit op vrijdag 20 september rond 17.15 uur middags samen met een vriend bij een meertje in het park. Plotseling stopt een Piaggio Zip met daarop twee mannen vlakbij hen. De twee zoeken de confrontatie met de jonge jongens en hebben het voorzien op de 15-jarige.

De belagers worden meteen gewelddadig. Eén van de twee trekt een mes en dreigt daarmee. De ander pakt de 15-jarige jongen bij zijn nek, in een soort van nekklem. Hij wordt op zijn hoofd en in zijn gezicht geslagen en moet onder bedreiging van het mes zijn telefoon afgeven. Daarna rijden de twee daders weg.

'Overstuur en in paniek'

De vader van het slachtoffer vertelt over de impact: 'Ik heb een kind thuis die momenteel overstuur en in paniek is. Ook zijn moeder is in paniek. Het heeft een grote impact op ons gezinsleven. Als hij buiten loopt, kijkt hij constant om zich heen. Hij voelt zich niet veilig in de buurt. Ik bel hem vaak op: waar hij is, hoeveel minuten nog…'

'Ik vind het verschrikkelijk dat ze met een mes rondlopen. Wat is de volgende stap? Dat ze een pistool bij zich hebben? Dat kan niet! Het kan niet zo zijn dat ons kind zo in angst leeft en een soort masker opzet. Die daders hebben geen benul wat ze met ons kind hebben gedaan.'

Signalementen

Het gaat om twee mannen. Eén van hen is licht getint, 17 à 18 jaar oud en tussen de 1,65 en 1,70 meter lang. Hij heeft een gezet postuur en kort zwart haar. Hij droeg een blauwe winterjas van het merk Parajumper en een blauwe spijkerbroek.

De andere man is donker getint, ook 17 à 18 jaar oud en 1,70 à 1,75 meter lang. Hij heeft ook een gezet postuur. Hij heeft zwart steil haar, droeg een zwart trainingspak van het merk Adidas en had een zwarte pet op. De mannen reden op een donkergrijze Piaggio Zip met een windscherm en beugels.

Getuigenoproep

De politie komt graag in contact met mensen die meer informatie hebben over de gewelddadige beroving. Wellicht zeggen de signalementen u iets in combinatie met de donkergrijze Piaggio Zip. Mogelijk zijn de jongens daar vaker in de buurt, of is het opgevallen dat ze na 20 september ineens een rode iPhone Xr in hun bezit hebben.

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem