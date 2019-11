Avifauna helpt dieren de winter door: 'Egels kunnen winterslaap doen in hoop bladeren'

'Er wordt vaak gedacht dat de groenvoorziening stilstaat in de winter', zegt Marjan Hulshoff, hoofd Groenvoorziening van Avifauna in het Omroep West-programma Op de Kaart. 'Dat is beslist niet waar. We laten alle bladeren vaak liggen en ook de stengels van planten laat we vaak staan.'

Dat doet het vogelpark niet zomaar. 'Hier staat bijvoorbeeld een struik die bijna uitgebloeid is, die in de gemiddelde tuin afgeknipt zou worden', laat Hulshoff zien. 'Maar wat zo leuk is aan die uitgebloeide stengels, zijn de zaaddoosjes waar de zaadjes in hebben gezeten. In de winter gaan daar kleine spinnetjes en insecten inzitten om te overwinteren. Die maken er huisjes van.'

Beleid werpt zijn vruchten af

En dat is niet het enige wat Avifauna doet om dieren de winter door te helpen. 'Wat we ook doen in Avifauna is alle bladeren van de paden afhalen en in bepaalde hoeken van het park op een hoop gooien. Zodat de egels in de winter daar in kunnen zitten en hun winterslaap kunnen houden', vertelt Hulshoff.

Het winterbeleid van het vogelpark wordt al tien jaar uitgevoerd en dat werpt zijn vruchten af. Zo krijgt het park regelmatig bezoek van de grote bonte specht, gele kwikstaartjes en goudhaantjes. 'Maar ook het aantal vlinders is behoorlijk toegenomen in het park', vertelt Hulshoff trots. 'Dat komt mede door de brandnetels die we op sommige plekken laten staan. Sommige rupsen leven namelijk alleen maar van de brandnetels, dus daarom halen we ze niet weg. Het is dan wel de medaille op je werk als je ziet dat er een toename van vlinders is.'

