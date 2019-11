Tarieven Dunea blijven gelijk in 2020: 'Ga bewust met drinkwater om'

De prijs voor drinkwater blijft 0,98 euro per duizend liter. Ook het zogenoemde vastrechttarief verandert voor de meeste huishoudens niet. De precieze tarievenregeling is te lezen op de website van Dunea. Wat er gebeurt met de waterprijs van het andere drinkwaterbedrijf in onze regio, Oasen, is niet duidelijk.

Hoewel de kosten van drinkwater in Nederland relatief laag zijn, roept Dunea consumenten op om bewust met water om te gaan. 'Gemiddeld gebruiken we in Nederland zo’n 120 liter drinkwater per dag', vertelt directeur Wim Drossaert. 'Dit verbruik kan omlaag door in badkamer, keuken en toilet de kraan niet onnodig te laten lopen en huishoudelijke apparaten zoals vaatwassers en wasmachines alleen te gebruiken als ze vol zijn.'