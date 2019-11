Strijd binnen CDA om wethouderspost Den Haag: dit is de kandidaat

VVD, D66, GroenLinks, CDA en PvdA zitten ruim zes weken aan de onderhandelingstafel met formateur Tom de Bruijn. Het CDA heeft aan de informateur laten weten dat Bredemeijer kandidaat-wethouder is. Koster zit daar als hoofdonderhandelaar namens het Haagse CDA.

Maar ook binnen de eigen partij werd er onderhandeld, over de vraag wie de wethouderskandidaat zou worden. Bronnen binnen het CDA in Den Haag melden aan Omroep West dat er een machtsstrijd gaande was, waarbij Koster het onderspit delfde.

Afdelingsbestuur greep in

Koster wilde namelijk de wethouderspost bekleden, maar het lokale afdelingsbestuur - onder leiding van de Haagse oud-wethouder Wilbert Stolte - greep in. Het bestuur stelde Bredemeijer voor als wethouderskandidaat en passeerde daarmee de huidige fractievoorzitter.

Een week geleden werd de strijd beslecht, in het nadeel van Koster. In een gesprek tussen het afdelingsbestuur en Koster - waarbij de emoties hoog op liepen - stemde Koster in met de keuze voor Bredemeijer.

Daniëlle Koster

Koster is sinds 2014 fractievoorzitter van het CDA in Den Haag. Tussentijds moest zij even een stap terug doen en werd ze vice-fractievoorzitter. Dat had te maken met het feit dat het CDA niet terugkeerde in het stadsbestuur. Karsten Klein, van 2010 tot 2018 wethouder namens het CDA in Den Haag, nam toen het fractievoorzitterschap weer op zich.

Daniëlle Koster | Foto: CDA Den Haag

Nadat Klein in maart van dit jaar de Haagse gemeenteraad verliet om zich te richten op de Europese verkiezingen, werd Koster vervolgens weer fractievoorzitter. Naast het raadslidmaatschap is Koster beleidsmedewerker voor de Tweede Kamerfractie. Dat werk doet zij sinds 2007.

Hilbert Bredemeijer

Bredemeijer werkte tot september als woordvoerder bij inlichtingendienst AIVD in Zoetermeer. Die functie bekleedde hij de afgelopen twee jaar. Momenteel heeft hij zijn eigen kantoor als interim-manager. Voorheen was hij woordvoerder bij de Volksbank, SNS Reaal, de Tweede Kamerfractie van het CDA, het college van burgemeester & wethouders in Den Haag.

Zijn politieke carrière begon in 2006 als politiek medewerker bij de fractie van het CDA in de Haagse gemeenteraad. In 2010 was hij campagneleider van het CDA in Den Haag, toen de christendemocraten met lijsttrekker Karsten Klein de gemeenteraadsverkiezingen in gingen. Van 2014 tot 2018 was Bredemeijer voorzitter van de Haagse afdeling van het CDA.

CDA: 'Hilbert Bredemeijer is een uitstekende kandidaat'

‘Hilbert Bredemeijer is een uitstekende kandidaat om samen met het drietal in de fractie bij te dragen aan herstel van vertrouwen in het stadsbestuur en tegelijkertijd ons CDA-verhaal over het voetlicht te brengen’, stellen de fractie en het afdelingsbestuur in een schriftelijke reactie.

'Met de voordracht van een kandidaat-wethouder is voor het CDA een nieuwe stap gezet in het proces om te komen tot een nieuw college. Speerpunt voor het CDA daarbij is een betrouwbaar en integer stadsbestuur dat in constructief overleg doet wat goed is voor de stad en haar inwoners', aldus de partij in een verklaring.

'Over twee tot drie weken akkoord

Het einde van de formatie in Den Haag nadert. 'Er is de afgelopen weken grote voortgang geboekt en ik heb goede hoop dat er over twee tot drie weken een nieuw coalitieakkoord ligt', zegt de Bruijn. 'De vijf partijen hebben de afgelopen weken hard en constructief gewerkt aan een akkoord. We zijn op de goede weg.'

De onderhandelingen zijn gestart eind oktober nadat De Bruijn zijn verkenningsfase had afgerond. 'Ik had er een goed gevoel bij dat de vijf partijen samen een stabiele coalitie kunnen vormen en dat gevoel heb ik sindsdien altijd gehad. Ondanks de politieke verschillen tussen de partijen hebben ze zich tot nu toe steeds open naar elkaar opgesteld en gunnen ze elkaar ook echt wat.'

LEES OOK: Sinterklaas-akkoord in de maak op het stadhuis