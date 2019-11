Politieke partijen Westland willen oplossing Regiotaxi

Daaruit blijkt dat gebruikers van de Regiotaxi nog altijd problemen ondervinden. Dat varieert van ernstige vertragingen, slechte telefonische bereikbaarheid van de dienst en ontoereikend materieel. In het ergste geval komen de taxi's helemaal niet opdagen. De problemen zouden volgens de Metropoolregio Rotterdam Den Haag onder meer te maken hebben met het faillissement van taxibedrijf De Roo in Naaldwijk. Dit zorgde voor een tekort aan taxi's en personeel.

Zowel Westland Verstandig als ChristenUnie-SGP wil dat het college van B&W actie onderneemt om de situatie te verbeteren. In de manier waarop verschillen de fracties wel van mening. Raadslid Arij de Bloeme van CU-SGP is vooral benieuwd hoe de werkwijze van de Regiotaxi kan worden verbeterd. Westland Verstandig-voorman Peter Duijsens pleit ervoor om het geld dat nu wordt uitgegeven aan Regiotaxi te besteden aan alternatieven zoals de rolbus, plusbus of een andere vervoersdienst.

Ook in Den Haag vragen gesteld

Ook Hart voor Den Haag/Groep de Mos in de Haagse gemeenteraad heeft schriftelijke vragen gesteld vanwege de aanhoudende klachtenstroom over de Regiotaxi. De grootste oppositiepartij in Den Haag wil dat het college in gesprek gaat met Regiotaxi en op zoek gaat naar oplossingen.