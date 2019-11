Zoektocht naar nabestaanden van gefusilleerde Haagse verzetsman Jacobus Zuur

Op 8 maart 2020 is het exact 75 jaar geleden dat 49 verzetsmensen in Amersfoort werden gefusilleerd als vergelding voor de aanslag op een SS-chef. Na 75 jaar wordt deze gebeurtenis voor het eerst herdacht en de nabestaanden van alle omgebrachte verzetsmensen zijn getraceerd. Op één na. Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort is namelijk nog op zoek naar nabestaanden van de Hagenaar Jacobus Zuur.

Jacobus Zuur werd geboren op 26 april 1908. Hij trouwde met Maria van Dalen en kreeg vijf kinderen: Jacoba (geboortejaar onbekend), Cornelia Elisabeth (1932), Engelina (1933), Jacobus (1936) en Franciscus (1940). Jacobus Zuur werd 36 jaar oud en was van beroep loodgieter. 'Hij komt van origine uit het noorden van het land, maar hij vestigde zich in Den Haag', vertelt Edie Brouwer. Hij is de bedenker en organisator van de herdenking. 'Al zijn kinderen werden in Den Haag geboren en zijn weduwe bleef na de dood van Jacobus in Den Haag wonen. De kans is dus groot dat we de nabestaanden in Den Haag kunnen vinden.' De zoektocht naar nabestaanden van Zuur leverde tot nu toe echter niets op.

Op 8 maart 1945, vlak voor de bevrijding, werden door de nazi's 49 verzetsmannen 's ochtends vroeg gefusilleerd aan het einde van de schietbaan bij Kamp Amersfoort. Van die 49 kwam bijna de helft uit Den Haag. Ook op andere plekken in het land werden verzetsmannen vermoord als wraak voor de onbedoelde aanslag op SS-chef Rauter in de nacht van 6 op 7 maart 1945. In totaal vielen er 263 slachtoffers. Daarmee was het de grootste massa-executie in ons land in de Tweede Wereldoorlog.

'Herdenking belangrijk en emotioneel voor nabestaanden'

'Van twaalf van de 49 verzetsmensen die werden vermoord in Kamp Amersfoort leven de kinderen nog en daar zijn we ook mee in contact', zegt Brouwer. 'Voor hen is het enorm veelbetekenend dat er een herdenking komt, maar ook emotioneel. Ook zijn er onder hen nog heel veel vragen over de gebeurtenis. Daar kunnen wij meer duidelijkheid over geven.'

Van de andere in Amersfoort omgekomen verzetsmensen leven de kinderen niet meer, maar is er volgens Brouwer contact met kleinkinderen of andere familieleden. 'Ook voor hen is zo'n herdenking van grote waarde. Daarom hopen we ook de nabestaanden van Jacobus Zuur te gaan vinden.'

Eerste herdenking van deze gebeurtenis

De 49 zaten vast in Kamp Amersfoort en waren, op een enkeling na, eerst gevangen gezet in het Oranjehotel op Scheveningen. Nationaal Monument Kamp Amersfoort en Nationaal Monument Oranjehotel herdenken voor de éérste keer specifiek de 49 slachtoffers op die datum op die plek. Bij de herdenking zal de burgemeester of één van de wethouders uit Den Haag een toespraak houden.

Ben of ken jij nabestaande(n) van Jacobus Zuur? Neem dan hier contact op met Edie Brouwer.