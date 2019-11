Draaitelefoon met liedjes van vroeger: 'Dementerenden worden er vrolijk van'

'Oh, wat ben je mooi. Dat heb ik in jaren niet gezien, zo mooi, zo mooi.' Uit volle borst zing Rinus Kaptein (85) door de telefoonhoorn. Zijn voet tapt op de grond, zijn armen zwieren van links naar rechts. Rinus heeft Alzheimer en gaat regelmatig naar de dagopvang in Munnekeweij. Sinds vorige week staat daar een ouderwetse draaitelefoon.

In de Wonderfoon zitten liedjes van vroeger, vooral bedoeld voor mensen met dementie. Het idee bestaat al langer, maar wint sinds kort aan terrein in de Bollenstreek. 'Ik heb er nu meer dan zestig omgebouwd en die staan allemaal klaar om uitgezet te worden bij de bejaardenhuizen in de buurt', zegt Henk Bakker.

Henk Bakker maakt Wonderfoons. | Foto: Omroep West

'Hee, dat is wat voor bij ons'

De Noordwijkerhouter heeft zich sinds kort verdiept in de Wonderfoon. Hij werd gevraagd door zijn dorpsgenoot Aad van der Linden, die op zoek was naar een technisch iemand. 'Ik hoorde ervan en dacht: hé, dat is wat voor bij ons in de streek. Want het was nog helemaal niet bekend hier', zegt Aad.

Hij kocht via Marktplaats een stuk of veertig oude toestellen en ging op zoek naar iemand die handig was. 'Henk zorgt voor de ombouw en ik voor sponsoren en telefoons.' Via een handleiding die op internet is te vinden, bouwt Henk de telefoons om.

'Ze knappen helemaal op met die telefoon'

Intussen zingt meneer Kaptein luidkeels 'Janus pak me nog een keer'. Hij heeft het zichtbaar naar zijn zin. 'Leuk, duidelijk joh', zegt hij. 'Alleen het couplet ken ik niet.'

Het is het enthousiasme van hem en anderen waar Henk en Aad het voor doen. 'Er zijn mensen die helemaal in de put zitten, maar ze knappen op als ze met die telefoon in een hoekje gaan zitten. Ze worden vrolijk en worden een heel ander iemand', zegt Henk. Aad knikt: 'Het is zo'n succes geworden, het geeft zo superveel energie.'

Op zoek naar draaitelefoons

De mannen hopen nog veel Wonderfoons te kunnen afleveren, maar hebben wel een probleem. De telefoons zijn steeds gewilder en op Marktplaats moeilijker te vinden. Daarom zijn ze op zoek naar draaitelefoons. Wie er nog eentje heeft staan, kan contact met hen opnemen via aad.nel@ziggo.nl.