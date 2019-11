Twee mannen uit Zoetermeer aangehouden voor voorbereiden aanslag

Twee mannen uit Zoetermeer zijn opgepakt voor het voorbereiden van een terreuraanslag. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Ze zouden van plan zijn geweest met bomvesten of autobommen een aanslag te plegen ergens in Nederland voor het einde van dit jaar.

Het is niet duidelijk wat het doelwit van de aanslag zou zijn. Er zijn geen wapens of explosieven gevonden. Wel zijn in het huis van één van de verdachten een werpbijl en een dolk gevonden.

De politie begon een onderzoek naar het tweetal na informatie van de AIVD, die meldde dat de mannen een jihadistische aanslag wilden plegen. Ze zouden daarvoor een training willen volgen en gebruik willen maken van explosieven.

Infiltranten

In het onderzoek heeft de politie twee infiltranten ingezet. 'Zij waren onmisbaar om zicht te krijgen op de verdachten en hun plannen voor het plegen van een aanslag', zo zegt het openbaar ministerie. De infiltranten maakten contact met de verdachten en kregen zo zicht op hun plannen, zo zegt Ferry van Veghel het Landelijk parket tegen Radio 1.

De verdachten zijn 20 en 34 jaar. Ze wonen in Zoetermeer. Eén van hen heeft de Iraanse nationaliteit, de ander is in Nederland geboren. De één werd opgepakt op straat in Den Haag, de ander in zijn huis in Zoetermeer. Beide aanhoudingen werden maandag verricht door de speciale anti-terrorisme eenheid van de Dienst Speciale Interventies. Beide mannen zijn dinsdag verhoord. Ze worden donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam.