Gemeenten broeden nog op plannen na miljoenen-injectie Eneco

Leidschendam-Voorburg had aanvankelijk gedacht tachtig miljoen euro te ontvangen. Maar het wordt dus veel meer. Dat geld gaat de gemeente niet direct uitgeven, aldus wethouder Jan-Willem Rouwendal (ChristenUnie-SGP, financiën). Het geld gaat eerst in de algemene reserve. 'Het definitieve besluit over de verkoop wordt genomen door de raad. Het college zal voorstellen doen voor de bestemming van de opbrengst.' Dat gebeurt vermoedelijk in maart volgend jaar.

Ook andere gemeenten in de regio kunnen rekenen op flinke bedragen voor de verkoop van Eneco. Den Haag heeft de meeste aandelen, ruim zestien procent. Dat levert de stad 675 miljoen op. Dat geld gaat waarschijnlijk vooral naar duurzaamheid, openbaar vervoer en woningbouw.

Invloed op koers

Delft is de stad die na Den Haag en Leidschendam-Voorburg het meeste geld krijgt. De verwachting is dat die gemeente zo’n honderd miljoen euro ontvangt. Delft was eigenlijk tegen de verkoop van de aandelen, onder meer omdat zo invloed kon worden gehouden op de koers van het bedrijf. Dat is ook de reden dat het college van burgemeester en wethouders het niet gepast vonden om toch al plannen te maken voor het geval de aandelen worden verkocht.

In een reactie wijst wethouder Stephan Brandligt (GroenLinks, financiën) er dan ook op dat de raad nog wel akkoord moet gaan met de verkoop. 'Maar los van het Delftse besluit is het wel zeer aannemelijk dat de verkoop doorgaat en dat Delft een bedrag van ongeveer 100 miljoen euro zal ontvangen. Tot nu toe kregen we elk jaar ruim anderhalf miljoen euro dividend. Daar konden we op rekenen en daar konden we plannen op maken. De jaarlijkse bijdrage uit de aandelen vervalt. Nu komt er een enorm bedrag in een keer. Dat moeten we verstandig investeren om daarvan ook op lange termijn zoveel mogelijk profijt te hebben. Op dit moment onderzoek ik hoe we dit geld op een verantwoorde en slimme wijze kunnen gebruiken.'

Suggesties

Volgens Brandligt is het niet verbazingwekkend dat hij ook veel suggesties krijgt van mensen wat de gemeente met het geld moet doen. 'Het college zal de komende tijd voorstellen maken waarop de raad kan beslissen. Er zijn hiermee belangrijke keuzes te maken voor de toekomst van Delft.'

De gemeente Pijnacker-Nootdorp krijgt rond de 86 miljoen euro krijgen. De coalitie daar sprak al eerder af dat het geld in de grote pot gaat, de algemene middelen, zoals het officieel heet. 'Het college van burgemeester en wethouder bereidt voorstellen voor die vervolgens voorgelegd worden aan de raad', aldus een woordvoerder.

Zoetermeer, dat 2,34 procent van de aandelen heeft, krijgt ruim 95 miljoen euro uit Japan. De gemeente is terughoudend in het maken van plannen om dat geld uit te geven. Wethouder Marc Rosier (VVD, financiën) wil eerst zeker weten dat het wordt gestort. Pas in het voorjaar van 2020 komen er dan waarschijnlijk voorstellen voor de besteding ervan, zegt zijn woordvoerder.

Tegenvallers

De gemeente Rijswijk hield rekening met een opbrengst van veertig miljoen euro, maar krijgt veel meer: rond de 73 miljoen. Mede op verzoek van D66 in de gemeenteraad had het stadsbestuur al een nagedacht over hoe er met die inkomsten moet worden omgegaan. Het idee is nu om een belangrijk deel van het geld te gebruiken voor het opbouwen van 'financiële buffers' om tegenvallers op te vangen. Een ander deel wordt gereserveerd voor 'investeringen die bijdragen aan een toekomstbestendig Rijswijk'. Het college van burgemeester en wethouders gaat daarom eerst een 'strategische verkenning' doen. Dat neemt wel enige tijd in beslag. De verwachting is dat er volgend jaar meer duidelijk wordt over waar de miljoenen dan precies naartoe gaan.

De gemeente Krimpenerwaard krijgt welgeteld 23.264.337 euro. Maar daar gaat nog wel een percentage af vanwege transactiekosten. Een woordvoerder wijst erop dat de gemeenteraden nog wel akkoord moeten gaan. In de Krimpenerwaard gaat de politiek er in het eerste kwartaal van volgend jaar over praten. En wat er met al die miljoenen gaat gebeuren? 'Er wordt nagedacht over de besteding van het geld. Hierover bestaat nog geen duidelijkheid.'

