Wendy Verkleij-Eimers (56) aangedragen als nieuwe burgemeester van Noordwijk

De gemeenteraad in Noordwijk heeft dinsdagavond Wendy Verkleij-Eimers (56) voorgedragen als nieuwe burgemeester. Dat maakte de voorzitter van de vertrouwenscommissie, Taetske Visser-Danser, bekend. 'Ze is authentiek, een verbinder en heeft humor', aldus Visser-Danser.

VVD'er Verkleij-Eimers is momenteel nog burgemeester van Uitgeest. Ook is ze wethouder en raadslid geweest in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. 'Ze is een ervaren bestuurder', zegt de voorzitter van de vertrouwenscommissie. 'Met haar achtergrond en open communicatiestijl weet ze wat nodig is voor onze gemeente. Een burgemeester die onze positie als nieuwe gemeente vooruit kan brengen.'

De vacature is ontstaan door de fusie van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout. Op 1 januari van dit jaar gingen Noordwijk en Noordwijkerhout samen tot de nieuwe gemeente Noordwijk. Jon Hermans-Vloedbeld zwaait sindsdien de scepter als waarnemend burgemeester. De bedoeling is dat de aangedragen burgemeester eind januari de ambtsketen om krijgt en daarmee de eerste kroonbenoemde burgemeester van de nieuwe fusiegemeente wordt.

Negentien kandidaten

In totaal hebben negentien mensen gesolliciteerd voor de burgemeesterspost in Noordwijk. Het gaat daarbij om veertien mannen en vijf vrouwen in de leeftijd van 42 tot 60 jaar. Commissaris van de Koning Jaap Smit heeft gesprekken gevoerd met de sollicitanten en zijn bevindingen besproken met de zogeheten vertrouwenscommissie van de gemeenteraad van Noordwijk. Ook de vertrouwenscommissie heeft gesprekken gevoerd met de kandidaten en op basis daarvan de voordracht gedaan. De aanbeveling wordt met een advies van de commissaris van de Koning naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gestuurd. Na een laatste screeningsonderzoek draagt de Minister de kandidaat voor. De Koning benoemt de burgemeester vervolgens bij Koninklijk Besluit.