Moeder opgepakte terreurverdachte vol ongeloof: 'Ik leef in een film'

'Ik wist niet dat hij hier mee bezig zou zijn. Ik kan het ook niet geloven', zegt de moeder. Volgens de moeder is haar zoon wel gelovig, 'maar niet in de extreme hoek.' Ook vindt ze de manier waarop haar zoon uit huis werd gehaald onnodig. 'Ze hebben de deur ingetrapt. Ze hadden gewoon kunnen aanbellen.' Haar 17-jarige dochter was ook in de woning toen deze werd binnen gevallen door de speciale anti-terrorisme eenheid van de Dienst Speciale Interventies. 'Zij is ook ontzettend geschrokken.'

Het is niet duidelijk wat het doelwit van de aanslag zou zijn. Er zijn geen wapens of explosieven gevonden. Wel zijn in het huis van één van de verdachten een werpbijl en een dolk gevonden. De politie begon een onderzoek naar het tweetal na informatie van de AIVD, die meldde dat de mannen een jihadistische aanslag wilden plegen. Ze zouden daarvoor een training willen volgen en gebruik willen maken van explosieven. De mannen zijn maandag opgepakt en dinsdag verhoord. Ze worden donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam.

