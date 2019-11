Twee kinderen naar ziekenhuis vanwege koolmonoxide in woning

Twee kinderen zijn dinsdagavond naar het ziekenhuis gebracht vanwege koolmonoxide-vergiftiging. Ook een volwassene moest naar het ziekenhuis. De koolmonoxide kwam de woning in vanwege een defecte geiser. In de woning aan de Linnaeusstraat in Den Haag waren in totaal vijf personen aanwezig.

Hoe het met de drie personen gaat, kan een woordvoerder van de brandweer niet zeggen. 'Ze worden goed nagekeken in het ziekenhuis.' De aanwezigheid van koolmonoxide in de woning werd opgemerkt omdat de koolmonoxide-melder afging. 'Toch bleven de bewoners in eerste instantie binnen, omdat ze niet wisten wat er daadwerkelijk aan de hand was', aldus de brandweerwoordvoerder.

Uiteindelijk kwam de brandweer even voor 22.00 uur ter plaatse en moesten drie van de vijf personen naar het ziekenhuis worden gebracht. De brandweer heeft metingen verricht. 'Daaruit bleek dat er een vrij hoge concentratie koolmonoxide in het huis was.' De woordvoerder roept dan ook op altijd naar buiten te gaan wanneer de koolmonoxide-melder af gaat. 'Zo'n apparaat gaat af wanneer hij al even koolmonoxide heeft gemeten, ga altijd naar buiten en laat een brandweereenheid de boel controleren.'