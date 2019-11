'Ze is een inspiratie voor anderen', Sylvia Grootscholten wint prijs met haar reisbureau

In je eentje een reisbureau opstarten en die vervolgens uitbouwen tot een middelgrote onderneming die buitengewoon succesvol is in een moeilijke markt. De jury van de OndernemersPrijs Haaglanden is zeer te spreken over Sylvia Grootscholten en haar Uniglobe Westland Business & Group Travel. Daarom ontving zij dinsdagavond de OndernemersPrijs 2019. 'Vanwege haar enorme succesverhaal zien wij haar als een inspiratie voor anderen.'

Uniglobe Westland Business & Group Travel is een zakelijk reisbureau in Wateringen en verzorgt reizen voor MKB- en zogenoemde MKBplusbedrijven. Grootscholten noemt het winnen van de trofee 'een heel mooi extraatje'. 'Ik ben vooral trots op iedereen om me heen die dit samen met mij mogelijk heeft gemaakt', vertelt ze. 'Winnaar word je nooit alleen. Dat gebeurt met een team. Met leveranciers, met klanten - want zonder klanten ben je niet zoveel - en allerlei andere mensen die privé klaarstaan voor me.'

Grootscholten startte haar onderneming dertien jaar geleden. 'Met twee mensen in dienst', benadrukt ze. 'We hebben toen bekeken hoe we ons het snelst op de kaart zouden kunnen zetten: door vooral áán mijn bedrijf te werken en niet ín mijn bedrijf. De twee vrouwen die bij mij in dienst kwamen op dag één waren vooral verantwoordelijk voor het boeken van de tickets en het opnemen van de telefoon, het doen van alle aanvragen en het factureren. Ik heb gezorgd dat ik overal kon netwerken, mijn gezicht liet zien, een voetje tussen de deur kreeg bij bedrijven waarvan ik dacht dat ik daar een stukje meerwaarde zou kunnen leveren. Zo zijn we in vliegende vaart richting een groter kantoor gegroeid, met meer personeel.'

'Ik zette de beker prominent op tafel'

Grootscholten is trots op de OndernemersPrijs, maar heeft geen dag vrij genomen om dit succes te vieren. 'Ik had al een afspraak staan met KLM', legt ze uit. 'Die zat woensdagochtend bij mij aan tafel. Aan de taart. Ik had de mooie beker meegenomen en die prominent op tafel gezet.' Glimlachend: 'Het is altijd goed om dan gelijk met een leverancier waarmee je een goede samenwerking hebt aan tafel te zitten. En ook de rest van de dag hebben we op kantoor taart en champagne.'

Woensdagmiddag is ze wel vrij, maar dat is standaard. 'Dat is mijn vrije middag. Ik heb twee kinderen en ik vind het leuk om met hen leuke dingen te gaan doen. Dus woensdagmiddag ga ik met hen een feestje vieren.'