Opnieuw besmettelijk tomatenvirus ontdekt bij telers

Tomaten in een kas in Honselersdijk | Foto: Omroep West

Bij tien telers is inmiddels het voor tomaten en paprika's gevaarlijke, zeer besmettelijke tomatenvirus aangetroffen. Dat zijn er vijf meer dan een maand geleden. Het gaat om zes tomatentelers in het Westland, drie in de gemeente Hollands Kroon (Noord-Holland) en één in Brielle (Zuid-Holland). Deze bedrijven moeten hygiënemaatregelen nemen om verdere verspreiding te voorkomen, maakte de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) woensdagochtend bekend.

Het zogenoemde tomatenvirus draagt officieel de naam Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV). Dit tast de tomaten- en paprikaplanten aan, maar is volgens de NVWA niet gevaarlijk voor mensen of dieren. Het virus kan zich op allerlei manieren gemakkelijk verspreiden via onder meer handen, kleding, gereedschappen, besmet zaad en hommels.

Het is volgens de NVWA niet nodig om de besmette bedrijven te ruimen. Vorige maand werd voor het eerst bekend dat het tomatenvirus was aangetroffen bij een teler in het Westland. Voor zover bekend is het virus nog niet eerder voorgekomen in Nederland. De NVWA doet onderzoek naar de bron.

