Dierenambulance waarschuwt voor nepcollectanten in Katwijk: 'Geld komt niet bij ons terecht'

De dierenambulance in Leiden en omgeving waarschuwt voor nepcollectanten in Katwijk. Onbekenden zouden mogelijk geld ophalen uit naam van Dierenambulance & Vogelasiel Regio Leiden, maar de stichting zelf weet van niets. 'Het zou schandalig zijn, als mensen onze naam gebruiken om geld op te halen', zegt voorzitter Jaap van Meijgaarden.

'Onze stichting heeft recent een oproep aan de inwoners van Katwijk gedaan om ons financieel te steunen, nadat de gemeente had besloten dat niet te willen doen', zegt voorzitter Jaap van Meijgaarden. 'Mogelijk dat lieden gebruik willen maken van het sentiment in Katwijk.' De stichting zegt zelfs gehoord te hebben dat de collectanten met een pinapparaat rondliepen.

Volgens Van Meijgaarden komen er veel reacties van Katwijkers die ook een bijdrage overmaken aan de stichting. 'Wie aan het collecteren is gegaan is ons niet duidelijk. Het geld komt in ieder geval niet bij ons terecht en daardoor worden wij gedupeerd, omdat mensen ongetwijfeld veronderstellen dat zij ons steunen met deze collecte.'

Hesjes

De voorzitter van Dierenambulance & Vogelasiel Regio Leiden is wel voorzichtig, omdat hij niet weet of er mensen daadwerkelijk iets betaald hebben. 'Maar we zijn dus wel door Katwijkers gebeld die meerdere mensen met hesjes met dierenambulance erop hebben zien lopen.'

Van Meijgaarden weet ook niet of het strafbaar is. Volgens hem stelt de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) in Katwijk namelijk geen eisen aan collecteren. De politie laat weten inderdaad een melding te hebben gekregen. 'We hebben nog gezocht naar de collectanten, maar die hebben we niet meer aangetroffen', zegt een woordvoerder.

