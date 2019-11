Club Magnum in Zoetermeer gaat nooit meer open

Club Magnum werd op last van de burgemeester gesloten nadat er schoten waren gelost op de gevel. Dat was niet het eerste incident, en niet de eerste keer dat de zaak gedwongen dicht ging. Naar aanleiding van de incidenten bij Magnum, en bij Club Cobra, heeft de gemeente het horecabeleid aangepast. Er moet voortaan een exploitatievergunning worden aangevraagd, waar dat tot nog toe niet noodzakelijk was.

'Ik heb onder de wet Bibob gegevens over de ondernemer opgevraagd,' vertelt de burgemeester. 'Dat heeft informatie opgeleverd die ik niet met u kan delen, maar die er wel toe leidt dat deze ondernemer geen horecavergunning zal krijgen. Nog niet voor een friettent.'

Succes

Ook bestaande horeca wil Aptroot kunnen doorlichten, bijvoorbeeld als een ondernemer wil verbouwen of uitbreiden. 'Dan gaan we uitzoeken of daarbij geen geld wordt witgewassen.' De maatregelen zijn er op gericht om alle 'foute' horeca uit de gemeente te verbannen. Volgens de burgemeester is daarbij al een succesje geboekt: 'We hebben een ondernemer gehad die een aanvraag indiende voor een horecagelegenheid. Toen die hoorde dat we hem helemaal zouden doorlichten heeft hij zijn aanvraag ingetrokken.'

Aptroot benadrukt dat hij niet tegen nachthoreca is. 'Als mensen na middernacht willen doorgaan moet dat kunnen, en dat kan ook, kijk maar naar het Stadhuisplein.'