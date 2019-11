Leidse grachten plasticvrij met speciale app, campagne Plastic Spotter van start

De actie ging woensdagmiddag op het Rapenburg in het centrum van Leiden van start. Het leverde al snel drie vuilniszakken vol met plastic op.

Het Plastic Spotter-onderzoek moet uiteindelijk duidelijk gaan maken hoeveel plastic er in de Leidse grachten ligt. En dat is nuttig, want het plastic dat hier in de Leidse grachten terecht komt gaat naar zee als het niet wordt opgeruimd. Met behulp van de app kunnen onderzoekers beter in kaart gaan brengen hoeveel afval er in de grachten ligt en waar dat dan vooral terecht komt.

'Aanpakken bij de bron'

Auke-Florian Hiemstra, die bij het Centrum voor Milieuwetenschappen (CML) onderzoek doet naar plastic in meerkoetnesten, is een van de trekkers van de actie. Hij roept iedereen op om mee te doen en bij te dragen. 'We leren steeds meer over de effecten van plastic op de natuur. Een probleem aanpakken bij de bron scheelt verderop in de keten heel veel ellende.'

Naast de app wil de Universiteit Leiden met behulp van bijdragen van Leidenaren ook een vloot van kano’s de grachten in sturen om plastic rommel op moeilijk bereikbare plekken weg te halen. De gemeente Leiden neemt al een groot deel van het opruimen voor haar rekening, maar hun boot kan niet overal bij.

Transport van plastic

Met de gratis app CrowdWater leg je snel en makkelijk vast hoe veel plastic er in het water zit. Je maakt een foto en geeft aan of en hoe veel plastic je ziet of dat de gracht juist schoon is. Al die gegevens samen gebruikt de universiteit voor wetenschappelijk onderzoek naar transport van plastic in onze waterwegen.