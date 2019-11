Wie is de nieuwe burgemeester van Noordwijk?

Wendy Verkleij-Eimers (56) is voorgedragen als burgemeester van Noordwijk. De VVD'er is nu nog burgemeester van Uitgeest en wordt naar alle waarschijnlijkheid op 27 januari beëdigd in Noordwijk. Wie is ze? Omroep West sprak met haar.

Burgerlijke staat: Getrouwd, twee kinderen van 21 en 25 jaar.

Verleden: 'Ik heb een commerciële achtergrond, ik heb bij verschillende multinationals gewerkt. Als office manager bij Kimberly-Clark, van de Kleenex zakdoekjes, en bij uitzendbureau Adecco. In 2002 ben ik de politiek ingegaan. Mijn kinderen waren jong en ik werd gevraagd om in de politiek iets actiefs te doen. Ik werd raadslid in Reeuwijk. Het heeft me gepakt en ik heb mijn passie erin gevonden.'

Maakte u een vreugdedansje toen u hoorde dat u de nieuwe burgemeester van Noordwijk wordt?

'Ik zat met spanning te wachten. Je weet dat er een telefoontje komt en dat je het wel of niet wordt. Als het verlossende woord komt, ben je erg gelukkig. Ik was met mijn man alleen, mijn kinderen zijn het huis uit. We hebben elkaar even goed omhelsd.'

Welke ervaring heeft u met fusiegemeenten?

'Ik heb twee verschillende fusies meegemaakt. Als wethouder heb ik de fusie van Bodegraven en Reeuwijk meegemaakt. En in Uitgeest heb ik als burgemeester een ambtelijke fusie begeleid. Fusies liggen mij wel. Ik ben een verbinder, dat is een van mijn krachten. Ik heb daar ook veel plezier in.'

Waarom Noordwijk?

'Ik hou van kustgemeenten en waterrijke gebieden. Ik kom uit Reeuwijk, waar je de Reeuwijkse Plassen hebt. Nu zit ik in Uitgeest met het Uitgeestermeer. En straks Noordwijk met de zee. Het water wordt steeds groter.'

U bent de eerste vrouwelijke burgemeester van Noordwijk, is dat een pre, of juist niet?

'Ik voel me vereerd omdat ik een persoon ben, maar niet omdat ik vrouw ben. Het gaat om de kwaliteiten, ik zou het geen goede zaak vinden als ik ben aangenomen omdat ik een vrouw ben.'

Noordwijk, Noordwijkerhout of De Zilk?

'Alle drie. Ik weet dat Noordwijkerhout en De Zilk carnaval vieren, voor hen heb ik goed nieuws: ik heb ook veel uitbundig carnaval gevierd. In Reeuwijk en vroeger ook in Brabant.'

Stevig politiek debat of op bezoek bij een 60-jarig bruidspaar?

'Een stevig politiek debat leiden vind ik interessant, maar een bruidspaar bezoeken is weer heel mooi, het is altijd een eer als ik word uitgenodigd. Normaal ben ik van keuzes maken, maar dit ligt zover uit elkaar. Juist die diversiteit past bij me.'

Waar mogen we u 's nachts voor wakker maken?

'Ik hou van gezelligheid, een gezellige avond met vrienden of familie. Maar ik hou ook erg van reizen, sport - ik tennis en golf - en lezen. Voor reizen mag je me echt wakker maken, ik ben erg geïnteresseerd in diverse culturen.'

Kamperen of vijfsterrenhotel?

'Een vijfsterrenhotel hoeft niet perse, maar een mooi hotel is wel lekker. Kamperen hebben we vroeger altijd gedaan met onze kinderen, dat was fantastisch. De eerlijkheid gebied me te zeggen dat we tegenwoordig niet meer met haringen kamperen, we zitten nu eerder in een huisje.'

Joggingbroek of naaldhakken?

'Ik ben niet zo’n fan van een joggingbroek. Ik loop graag op hakken, maar niet op naaldhakken. Als de naald eraf mag, ga ik voor hakken.'

Krijgt u nu een spoedcursus 'hoe leer ik Noordwijk kennen'?

‘Ik heb voorwerk gedaan en ben er een paar keer geweest met mijn man. De komende twee maanden probeer ik er meer te zijn om me oriënteren. En we gaan er ook wonen, dus we zullen bij de makelaar langs moeten om te kijken wat het aanbod is.'

Hoe gaan de inwoners kennis met u maken?

'Ik ben zeer laagdrempelig, bijna drempelloos. Ik ga graag de uitdaging aan om hier en daar koffie te drinken. Ik ben een mensenmens, dus ik denk dat we elkaar veel gaan ontmoeten op verschillende plekken.'