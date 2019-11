Provincie om tafel over toekomst Vlietzone

De Vlietzone is het gebied langs het water van de Vliet. Het gebied raakt de gemeenten Rijswijk, Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Leiden. Daarnaast grenst het aan drie andere gemeenten (Delft, Voorschoten en Zoeterwoude).

Vlietzone | Foto: Provincie Zuid-Holland

Aanleiding voor het commissiedebat over dit gebied was een voorstel van begin dit jaar van toenmalig Statenlid Ron Hillebrand (PvdA). Hij vroeg de provincie om een toekomstvisie te ontwikkelen voor dit gebied. De PvdA vindt dat het groen 'door versnippering gaat verrommelen'. Het idee is dat als er een visie is ontwikkeld voor dit gebied, het stukje groen in deze regio wordt behouden. Het voorstel kreeg unanieme steun in de Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Eerste bijeenkomst

Nu is dus de provincie aan zet om de visie voor de Vlietzone te ontwikkelen. Provinciebestuurster Koning wil dat samen met belanghebbenden in dit gebied doen. Dat gebeurt als eerste tijdens een zogeheten 'startconferentie'. Koning: 'We willen een eerste conferentie houden waarin helder wordt: waar willen we naartoe? Dat willen we doen door eerst iedereen bij elkaar te brengen.'

Met de betrokken partijen wordt geïnventariseerd wat de opgaven in de Vlietzone zijn, wat de status is van deze opgaven en welke processen hiervoor al lopen. De eerste bijeenkomst over de toekomst van de Vlietzone wordt in maart of april 2020 georganiseerd. Daarna start de fase waarin de partijen de toekomstbeelden ook werkelijk gezamenlijk op gaan stellen.

Leiden wil nieuw bedrijventerrein langs de Vliet

De provincie moet haast maken om alle gesprekspartners bij elkaar te krijgen, want inmiddels passeren er al plannen voor (delen van) dit gebied. Zo presenteerde de gemeente Leiden vorige week de plannen voor een nieuw bedrijventerrein langs de Vliet. Het bedrijventerrein moet tussen het nieuw te bouwen combi-bad De Vliet, de nieuwe schaatshal en de waterzuiveringsinstallatie langs de Voorschoterweg komen te liggen.

Dit is tegen het zere been van tal van organisaties die moeten wijken voor het nieuwe bedrijventerrein. Het gaat om sport- en motorclubs, een postduivenvereniging, het zomerkamp Jeugddorp Leiden en voetbalvereniging Leidsche Boys.

