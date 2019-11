Reizigers al drie uur vast in gestrande trein tussen Alphen en Bodegraven

De trein kwam stil te staan nadat de stroomafnemer het begaf. Dat is de metalen constructie tussen de trein en de bovenleiding. 'Er is nu hulp onderweg', zegt ProRail. Passagiers moeten er zo snel mogelijk uit worden gehaald. 'Want zó lang stilstaan is te lang.' Naar schatting zitten er zo'n 200 mensen in de trein.

Volgens een reiziger in de trein zijn ook de toiletten buiten gebruik:

Tussen Gouda en Utrecht kwam woensdagmiddag bij Woerden ook een trein stil te staan vanwege een kapotte stroomafnemer. 'Reizigers in die trein zijn er na ruim anderhalf uur uitgehaald', zegt de ProRail-woordvoerder. Daar rijden nog tot zeker 18.00 uur geen Intercity's.

'Niet ploeteren'

Volgens ProRail is het niet veilig om reizigers in dergelijke situaties zelf de trein uit te laten stappen en langs het spoor naar het dichtstbijzijnde station te laten lopen. 'In dit geval is het pad naast het spoor drassig. Maar een nog veel groter risico is de bovenleiding. Die is kapot en daar staat nog hoogspanning op. Dan laten we mensen dus niet in de modder langs het spoor ploeteren.'

Als de twee treinen later zijn weggehaald, gaat ProRail de bovenleiding op het traject inspecteren. De problemen gaan in ieder geval tot ver in de avond duren. Maar volgens de woordvoerder is niet uitgesloten dat dat nog langer kan gaan duren.

