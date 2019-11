Familie gefusilleerde verzetsheld gevonden: 'Nu wordt er aandacht besteed aan mijn opa'

'Kijk nou, dat is mijn opa', zegt Jolanda Zuur woensdagochtend verbaasd tegen een klant. Ze leest op dat moment een artikel bij Omroep West over de zoektocht naar haar opa Jacobus Zuur, die op 8 maart 1945 gefusilleerd is als vergelding op de aanslag van een SS-chef.

Jolanda vindt het bijzonder dat er naar haar opa gezocht wordt. 'Ik weet pas drie jaar het echte verhaal. Wij hebben het zelf uitgezocht, de kleinkinderen. Vreselijk toen ik er achter kwam. Dan denk ik aan mijn vader. Misschien heeft hij het nooit verwerkt, want hij heeft er nooit over gesproken. Het intrigeert mij. Ik vind de oproep heel mooi. Je hoort zoveel over oorlogssituaties en nu wordt er aandacht besteed aan mijn opa.'

Haar vader Franciscus (geboren 1940) is de jongste zoon van Jacobus. 'Ik heb het net nog aan mijn moeder gevraagd. Tegen haar zei hij ook niks', zegt de 53-jarige Haagse eigenaar van een horecagelegenheid in Sporthal Houtrust. Een paar jaar geleden zag Jolanda voor het eerst een foto. 'Dezelfde foto als bij jullie verhaal', zegt ze. 'Op de achterkant van de foto staat: die vuile viezeriken van Rauter hebben mijn vader vermoord.'

Vergelding aanslag Rauter

Op 8 maart 2020 is het 75 jaar geleden dat 49 verzetsmensen in Amersfoort werden gefusilleerd als vergelding op SS-chef Rauter. Van die 49 kwam bijna de helft uit Den Haag, waaronder Jacobus Zuur. Ook op andere plekken in het land werden verzetsmannen vermoord als wraak op de onbedoelde aanslag. In totaal wielen er 263 slachtoffers. Daarmee was het de grootste massa-executie in Nederland in de Tweede Wereldoorlog.

Na 75 jaar wordt deze executie voor het eerst herdacht. Nabestaanden van de omgebrachte verzetsmensen waren getraceerd door Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Ze waren alleen nog op zoek naar familieleden van Jacobus Zuur.

Herdenking

Jolanda wil graag bij de herdenking zijn. 'Het is toch je familie. Je hebt die man nooit gekend, maar je vraagt je toch af: wat voor karakter heeft hij gehad. Hij zat toch in het verzet. Mijn vader is inmiddels overleden, maar mijn vader kennende had hij de zoektocht tof gevonden. Nu willen bijna alle kinderen en kleinkinderen naar de herdenking komen. Iedereen reageert op het verhaal.'

'Ik word steeds nieuwsgieriger. Dat merk ik. Ik las over het Oranjehotel, daar wil ik nu ook naar toe. Mijn opa lijkt precies op mijn oom Jacobus 'Koos' Zuur. Ik ben ook trots en het artikel over zijn zoektocht gedeeld op Facebook met de tekst: dit is mijn opa. Het bloed gaat waar het niet gaan kan.'