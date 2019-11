Bewoners flat Haagsebos weten het zeker: onze buurman is tweede terreurverdachte

Bij een actie van speciale eenheden werden maandag een 34-jarige man en een 20-jarige Zoetermeerder opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Laatstgenoemde verdachte woonde aan de Kalverweide in Zoetermeer. Hij werd thuis aangehouden. De andere verdachte werd aangehouden op straat in Den Haag, maar woont ook in Zoetermeer.

En wel aan het Haagsebos, zeggen de buren. Velen van hen zagen hoe een grote politiemacht het huis van hun buurman doorzocht. 'Ik wilde net naar binnengaan en toen zag ik ineens allemaal politie in burgerkleding met politiehonden', vertelt een buurvrouw. Tientallen zwaarbewapende agenten stroomden hun flat binnen. 'Ik zag een drone vliegen die de flat van de man in de gaten hield', zegt een andere buurman.

Al eerder vermoedens buurtbewoners

De agenten hebben de deur van de woning uiteindelijk niet geforceerd. Ze zouden gebruik hebben gemaakt van zogenaamde zuignappen. Ook viel de politie een schuur binnen, die bij de woning hoort. Volgens buren zouden daarbij wapens zijn gevonden.

'Het is wel een gekke gedachte dat hier een terreurverdachte loopt, terwijl ik een kind heb', zegt een buurvrouw woensdag. 'Je weet nooit wat hij doet. Ik durf mijn kind niet meer alleen buiten te laten.'

'Man woonde alleen'

Volgens buurtbewoners woonde de man, die uit Iran afkomstig is, alleen. Hij zou een paar jaar geleden gescheiden zijn van zijn vrouw, waarmee hij drie dochters heeft. Ook zegt een buurtbewoner dat hij hulp-imam is. De meeste buren zeggen tegen Omroep West niet verbaasd te zijn dat de man is opgepakt. Zij hadden al eerder vermoedens dat er 'iets niet klopte'. Zo zagen ze regelmatig 'ongure types' bij hem op bezoek komen.

Het Openbaar Ministerie (OM) kan in het kader van het onderzoek niet zeggen of de 34-jarige terreurverdachte inderdaad in deze flat woont. De verdachten worden donderdag voorgeleid bij de rechter-commissaris.

