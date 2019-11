Gemeenteraad Alphen vergadert zaterdag over onderzoek neveninkomsten burgemeester Spies

In een extra gemeenteraadsvergadering wordt zaterdagochtend besloten of burgemeester Liesbeth Spies (CDA) al haar neveninkomsten alsnog moet afstaan aan de gemeente Alphen aan den Rijn. Ook zal gedebatteerd worden over de positie van Spies. Dat is de uitkomst van het besloten fractievoorzittersoverleg van woensdagavond.

De voorbije dagen is door een advocatenbureau extern getoetst of de lokale gedragscode, waarin staat dat een politiek bestuurder alle inkomsten uit nevenactiviteiten moet afdragen aan de gemeente Alphen, juridisch stand houdt tegenover de landelijke gemeentewet. Die wet stelt dat een bestuurder maximaal 14 procent van het jaarsalaris aan neveninkomsten zelf mag houden.

'Uit die toets is gebleken dat de gemeentewet voor onze eigen gedragscode gaat. Het is niet afdwingbaar dat alle neveninkomsten moeten worden afgedragen aan de gemeente. Dus het lijkt erop, als je kijkt naar de uitkomst van deze toets, dat er juist is gehandeld door Liesbeth Spies', aldus PvdA-fractievoorzitter Ernst-Jan Straver na afloop van de vergadering.

Raad niet unaniem over Spies

Dat betekent niet dat de fractievoorzitters het er unaniem mee eens zijn dat Spies in haar recht staat. Daarom komt er een openbare extra gemeenteraadsvergadering. 'Iedere fractie kan dan zijn mening geven over de externe toets', legt Straver uit. 'We zullen dan ook bekijken of de gedragscode op dit punt aangepast moet worden, zodat die in lijn met de gemeentewet is.'

Ook al houdt de regel over het afstaan van alle neveninkomsten juridisch geen stand, de regel is wel afgesproken. Is het dan niet regels zijn regels? 'Daar kun je een heel eind in meegaan. Maar dit is een onterechte regel. En je mag geen regel instellen die niet te handhaven is. Dat is ook een regel', spreekt Nieuw Elan-leider André de Jeu.

