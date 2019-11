Wouwse Wijven in actie tegen sluipverkeer: 'Het is wachten op ongelukken'

'Dit is een doorgaande schoolroute van middelbare scholieren uit Leimuiden en Rijnsaterwoude', vertelt Grauwen over het gevaar dat langsrijdende fietsers lopen door het sluipverkeer. 'Er ligt zelfs een basisschool aan de weg. De fietsers worden de weg op gejaagd, waardoor het voor de scholieren steeds gevaarlijker wordt. Daar zijn we helemaal klaar mee. Het is wachten op ongelukken.'

De 'Wouwse Wijven' willen aandacht vragen voor het sluipverkeer in het dorp. Ze spreken automobilisten aan op het sluipen en bieden ze daarbij koffie en koek aan. Met plaatselijke scholieren was het donderdagochtend opnieuw tijd voor actie.

Ondanks het vrolijke karakter van de actie is de zaak waarvoor ze strijden serieus. Volgens Grauwen is er tussen 2013 en 2016 onderzoek gedaan. 'De gemiddelde snelheid was toen zo'n vijftig kilometer per uur, met uitschieters naar honderd kilometer per uur.' En dan te bedenken dat de maximumsnelheid dertig kilometer per uur is.

Ondertussen stoppen automobilisten bij de 'Wijven'. 'Goed dat jullie dit doen', zegt een van hen. 'Ik rijd netjes dertig en hoop dat ik door mag rijden. Ik moet naar Leimuiden.' Voor een kopje koffie dat de 'Wouwse Wijven' aanbieden heeft ze geen tijd.

Stoplicht langer op rood

Redelijk recent is de weg nog aangepakt en zijn er veranderingen aangebracht. Verkeersborden die waarschuwen dat het een dertig kilometer per uur-weg is en paaltjes die ervoor moeten zorgen dat het verkeer vaart mindert. 'Heel mooi', zegt Grauwen. 'Alleen is het niet ingericht als een dertig kilometer per uur-weg. En de obstakels die zijn neergelegd, zorgen ervoor dat het verkeer uit Alphen aan den Rijn voornamelijk voorrang heeft.'

Er zijn meerdere oplossingen, zegt Grauwen. 'Een stoplicht dat langer op rood of helemaal op rood kan tijdens de spits. Er zou een bord kunnen staan met daarop: alleen voor bestemmingsverkeer. Ergens anders in de gemeente Kaag en Braassem werkt het. Daar wordt soms ook gecontroleerd. Ik denk dat je 95 procent van de sluipers weghoudt op die manier.'

Geen blijvend effect

De voorbijrijdende weggebruikers zijn overwegend positief over de actie van de vrouwen. Grauwen: 'Eigenlijk heb je wel gelijk, niet zo bij nagedacht, dat soort dingen hoor je dan.' 'Ik denk alleen niet dat de actie een blijvend effect heeft. De mens blijft een gewoontedier. Ze willen zo snel mogelijk door.'

'De politiek is aan zet', vindt Grauwen van de 'Wouwse Wijven'. 'Die moet maatregelen nemen en ervoor zorgen dat onze kinderen en de kinderen uit Leimuiden veilig naar school toe kunnen en dat het dorp weer leefbaar wordt. Dit is geen doen.'

