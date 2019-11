ZZ Leiden wint ook vierde duel in Europe Cup

ZZ Leiden blijft dit seizoen goed presteren in de Europese thuiswedstrijden. De Leidse basketballers versloegen woensdagavond in de Vijf Meihal PVSK Veolia Pécs met 105-100 en is daarmee al vier wedstrijden op rij ongeslagen op Leidse bodem. Het was een benauwde overwinning, want de beslissing viel pas in de verlenging, die tot stand kwam omdat Sergio Randamie net voor de buzzer de gelijkmakende driepunter in de ring gooide.

De forward van ZZ Leiden ontpopte zich met de belangrijke gelijkmaker tot held van het Leidse publiek. Randamie scoorde net als Tayler Persons ook nog belangrijke punten in de verlenging. Troy Koehler besliste de wedstrijd tegen Veolia door in de slotfase twee vrije worpen te benutten.

Randamie was na afloop tevreden over zijn optreden. 'Ik zit momenteel in een goede flow en heb er vertrouwen in om belangrijke schoten raak te schieten. Dit keer zorgde mijn driepunter voor de verlenging en heb ik eigenlijk de basis gelegd voor de overwinning', aldus de Surinamer op de website van ZZ Leiden.

Volgende wedstrijd tegen Pinar Karsiyaka

ZZ Leiden is in de volgende ronde van de FIBA Europe Cup ingedeeld in groep L met de Turkse clubs Pinar Karsiyaka en Bahcesehir College en Enisey Krasnoyarsk uit Rusland. De eerste wedstrijd is op 11 december in Leiden tegen Pinar Karsiyaka.