OM eist tien jaar cel tegen man voor dood echtgenote in Maasland

Het Openbaar Ministerie (OM) eist tien jaar cel tegen Maurice R. uit Maasland. R. wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vrouw Judith. Zij viel in juni 2017 van de trap of werd door R. van de trap geduwd. Het OM gaat in ieder geval uit van doodslag, omdat het slachtoffer ook tegen haar hoofd moet zijn geslagen.

Grote vraag in de zaak is of Maurice R. zijn 45-jarige vrouw daadwerkelijk van de trap heeft geduwd of dat ze door een ongeluk om het leven is gekomen. Het Openbaar Ministerie is ervan overtuigd dat er genoeg bewijs is voor een veroordeling. Volgens de officier van justitie is het slachtoffer overleden door hersenletsel dat kan zijn ontstaan door een val van de trap of door slaan. Een deel van het letsel aan het hoofd is namelijk niet te verklaren door een val.

Op de fatale avond in juni 2017 hadden R. en Judith allebei te veel gedronken. 'In beschonken toestand tegen een trapleuning botsen levert geen schedelbreuk op en dat doe je ook niet drie keer, dus dat scenario is niet aannemelijk', zei de officier van justitie donderdag in de rechtbank over het hoofdletsel van Judith. 'Alle letsels moeten in samenhang worden gezien. Een val van de trap is niet uit te sluiten, maar geweld op het hoofd is aannemelijker.'

Onbetrouwbare verklaring

Het Openbaar Ministerie vindt bovendien de verklaring van R. over wat er allemaal is gebeurd onbetrouwbaar, omdat hij zichzelf tegen zou spreken en over zaken zou liegen. 'Zo wil de verdachte ons laten geloven dat hij de hele avond heeft geslapen, maar dat is ongeloofwaardig', aldus de officier van justitie.

Volgens het OM heeft R. bovendien een motief en was er regelmatig sprake van huiselijk geweld. Volgens de buren werd Judith vaak en geschopt en geslagen, maar sloeg ze ook terug. Bovendien waren er geldproblemen.

'Lange gevangenisstraf op z'n plaats'

De officier van justitie gaat uit van doodslag en eist daarom tien jaar gevangenisstraf. 'De verdachte blijft ontkennen en dat weegt zwaar. Het slachtoffer was lief en zorgzaam. Een lange gevangenisstraf is op z'n plaats.'

De advocaat van R. gaat tegen deze eis in en vindt dat zijn cliënt vrijgesproken moet worden. 'Er zijn steeds drie mogelijkheden voor het overlijden van het slachtoffer en het OM kiest niet voor de meest voor de hand liggende, namelijk een tragisch ongeluk', aldus advocaat Eckhardt.