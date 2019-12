Aids verleden tijd? Elk jaar tientallen nieuwe hiv-besmettingen in de regio

Het aantal nieuwe besmettingen daalt wel licht, maar desondanks is sinds 2010 het aantal Nederlandse hiv-patiënten toegenomen. Van 18.000 naar ruim 26.500 in 2019, blijkt uit de hiv-monitor van dit jaar.

Om het aantal hiv-besmettingen verder terug te dringen, is het sinds dit najaar in heel onze regio mogelijk om via de GGD's een nieuw middel te gebruiken; de zogenoemde PrEP-pil. Na eerder de GGD Haaglanden, kunnen mannen die seks hebben met mannen sinds oktober ook bij de gezondheidsdienst voor Leiden en omgeving terecht voor het voorbehoedsmiddel.

Hiv (humaan immunodeficiëntie virus) is een virus dat het afweersysteem van de mens verzwakt. Een hiv-infectie is een seksueel overdraagbare aandoening (soa) die voornamelijk voorkomt bij mannen die seks hebben met mannen. Als je een hiv-infectie hebt en daar niet voor wordt behandeld, kun je aids krijgen. Dan is je afweersysteem zo verzwakt door hiv dat je lichaam nauwelijks meer beschermd is tegen andere infecties. (bron: RIVM)

De pil beschermt tegen het hiv-virus en wordt via GGD's de komende vijf jaar verstrekt aan bijvoorbeeld sekswerkers en mannen die wisselende sekscontacten hebben. Wie PrEP gebruikt, moet regelmatig gecontroleerd worden.

Vooroordelen en schaamte

Maar PrEP wordt nog niet door iedereen gebruikt. Dat komt voor een deel omdat niet iedereen in aanmerking komt voor de gesubsidieerde pil, maar het imago van PrEP speelt het medicijn ook parten: wie de pil slikt zou dat alleen doen om ruige en onveilige seks te kunnen hebben. Zowel GGD Hollands Midden als COC Haaglanden herkennen dat vooroordeel onder de doelgroep, maar benadrukken dat PrEP vooral in combinatie met een condoom gebruikt moet worden om volledige bescherming te garanderen.

'Goh, gebruik jij die feestpil? Dan ben jij vast een los beest in bed.' Peter Scheffer van COC Haaglanden vertelt welke reacties PrEP-gebruikers krijgen. 'Jammer natuurlijk, want als het goed is houden we allemaal van seks. Maar belangrijk is dat we zeggen: wees je bewust van de risico's en slik PrEP om besmetting te voorkomen.'

Goh, gebruik jij die feestpil? - Peter Scheffer, COC Haaglanden

Scheffer pleit er dan ook voor om samen met de GGD's de voorlichting rond de pil te verbeteren. Zodat de drempel om het middel te gebruiken omlaag gaat.

Goedkoper

PrEP via de gezondheisdienst is euro's goedkoper dan via de huisarts en de apotheek. De landelijke overheid betaalt dan namelijk mee, met als doel een derde van de nu jaarlijks 750 nieuwe besmettingen terug te dringen. Via de GGD is de pil voor 7,50 euro per maand beschikbaar, bij de apotheek kost een doosje tussen de 30 en 60 euro.

Toch zijn de beschikbare plekken bij de GGD's in onze regio nog niet allemaal vergeven. Bij GGD Haaglanden kunnen in totaal 490 mensen terecht voor de pil. Sinds augustus hebben zich daar 429 cliënten geregistreerd. Bij GGD Hollands Midden is nog meer ruimte: van de 90 plekken is sinds oktober nog maar de helft gevuld.

Niet langer dodelijk

Dat een patiënt overlijdt aan de gevolgen van hiv komt in Nederland veel minder voor dan toen het virus in de jaren tachtig en negentig om zich heen sloeg. Wie nu op tijd de juiste medicijnen krijgt, kan net zo oud worden als iemand zonder het virus. Wie geen medicatie krijgt, kan uiteindelijk aids ontwikkelen.

Elk jaar sterven er in ons land nog zo’n 50 mensen omdat ze aids hebben gekregen. Sinds 1988 wordt op 1 december tijdens Wereldaidsdag jaarlijks stilgestaan bij de gevaren van het virus, dat wereldwijd aan miljoenen mensen het leven heeft gekost.