Twee teams TU Delft bouwen eenpersoonsvliegtuig: 'Het is een soort vliegende mountainbike'

Het Silverwing-team bestaat uit veertig studenten die al twee jaar bezig zijn met het project. 'De wedstrijd bestaat uit drie fases', legt Forkink uit. 'In de eerste twee rondes ging het om het concept en een gedetailleerde uitwerking van het plan. Als enige studententeam zijn we beide keren in de prijzen gevallen', vertelt hij trots.

In totaal doen 854 teams uit 103 landen mee aan GoFly, een door Boeing georganiseerd evenement. De vliegtuigbouwer heeft in totaal twee miljoen dollar aan prijzengeld uitgeloofd, waarvan een miljoen voor het beste ontwerp. Forkink hoopt dat zijn team ook tijdens het laatste onderdeel in de prijzen valt. Een ontwerp pakt in de praktijk nooit één op één uit zoals je het hebt bedacht, dus uiteraard zijn we wel tegen probleempjes aangelopen. Maar we hebben veel kunnen testen en we staan er goed voor.'

'Je oma moet kunnen vliegen'

De Silverwing S1 moet een afstand van zestig kilometer kunnen vliegen met een topsnelheid van 140 kilometer per uur. Het starten en landen gebeurt in verticale positie, waarna het toestel tijdens de vlucht in horizontale richting kantelt. Omdat er alleen plek is voor de piloot, is het belangrijk dat het toestel eenvoudig te besturen is. 'Zelfs je opa en oma moeten dit ding kunnen vliegen', stelt teamlid Thom van den Homberg in een van de promotievideo's die de studenten hebben gemaakt.

Silverwing is niet het enige team van de TU Delft dat meedoet aan de wedstrijd. De collega's van Talario zijn druk bezig met hun eigen ontwerp. 'Het is eigenlijk met geen ander voertuig te vergelijken', vertelt Yash Tambi, de Chief Engineer van het team, over de Hermes II. 'Het is een kleine eenpersoonshelikopter, maar eigenlijk ook een vliegende mountainbike. Ons ontwerp kan ongeveer dertig kilometer vliegen en heeft een vluchttijd van dertig minuten.'

Verschillende ontwerpen

Het verschil tussen beide projecten zit volgens Forkink in de ondersteuning vanuit de TU. 'Wij zijn officieel erkend door de universiteit, terwijl onze collega's wel op de universiteit zitten, maar voor de wedstrijd los van de TU staan.'

De Talaria | Foto: Talaria

Ondanks dat de twee teams concurrenten van elkaar zijn hebben ze volgens Tambi goed contact. 'Onze ontwerpen zijn heel verschillend, maar op technisch gebied zijn er ook wel overeenkomsten en lopen we soms tegen dezelfde problemen aan. Dan is het altijd makkelijk om bij elkaar advies te vragen zodat we elkaar verder kunnen helpen.'

Veel vertrouwen

De wedstrijd vindt plaats op 29 februari volgend jaar in San Francisco. De twee Delftse teams zijn daarom in de afrondende fase van het project. Zo zal Talaris hun ontwerp volgende week presenteren tijdens de Amsterdam Drone Week. De onthulling van de Silverwing S1 volgt een week later op 11 december in Den Haag. 'Daarna verschepen we ons vliegtuig naar Amerika, zodat we daar nog enkele weken kunnen testen', vertelt Forkink.

Met de wedstrijd voor de deur neemt de spanning steeds verder toe. 'Je weet natuurlijk niet wat de andere teams hebben gedaan, dat maakt het zo spannend', legt Forkink uit. 'We hebben al wat kunnen vliegen met de S1, dus dat zorgt voor veel vertrouwen. Wij denken dat we er goed voorstaan.'

