Topdrukte bij PostNL in Den Hoorn: 50.000 pakketjes per dag vanwege Black Friday

Black Friday, Cyber Monday... De ene korting na de ander vliegt je om de oren en dus draaien pakjesbezorgers overuren. Het is weer de drukste tijd van het jaar voor de medewerkers van PostNL. 'Normaal rijden we gemiddeld 40.000 pakketten weg en nu is dat zo’n 55.000 per dag', zegt Will van der Schelling, manager van het sorteercentrum in Den Hoorn.

Bij PostNL beginnen ze al in het voorjaar met het treffen van de voorbereidingen voor de feestdagendrukte in november en december. 'We zetten normaal zo’n 800 vrachtwagens om de pakketten tussen de verschillende depots te verdelen en nu moeten we er 1.100 inzetten', aldus Van der Schelling.

Vorig jaar verwerkten de medewerkers van PostNL in november en december 50 miljoen pakketten. Dat zal dit jaar zeker meer zijn. De landelijke aantallen in deze periode kunnen lopen tot meer dan 1.500.000 pakketten per dag. Normaal is dat 800.000 per dag. Om de drukte te kunnen hanteren hebben ze drie nieuwe sorteercentra geopend in 2019: Almere, Dordrecht en Tilburg.

Niet op tijd binnen

De werktijden zijn tijdelijk aangepast. Werknemers beginnen een uur eerder en gaan een uur langer door. Ook worden er extra mensen en materieel ingezet. Ondanks de drukte merken ze wel dat de belasting verspreid wordt. ‘We zien dat de mensen wel eerder gaan bestellen, om niet teleurgesteld te raken, als hun pakket niet op 5 december binnen is.’

LEES OOK: Rijswijkse winkeliers Fatima en Shirley doen niet mee aan Black Friday