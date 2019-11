Tweehonderd uur taakstraf geëist voor slaan met bijl na zakelijk conflict

Tegen een 26-jarige Lissenaar is donderdag bij de rechtbank 200 uur taakstraf en een maand voorwaardelijke gevangenisstraf geëist. De man zou op 18 maart 2017 aan de Meerstraat in Hillegom een 27-jarige Rotterdammer met de achterkant van een bijl tegen het hoofd hebben geslagen. Achtergrond van de gewelddadige actie zou een zakelijk geschil zijn over het eigendom van een supermarkt.

De Lissenaar, één van de eigenaren van de Poolse supermarkt aan de Meerstraat, zegt dat hij juist met de bijl werd bedreigd door het slachtoffer. 'Ik denk niet dat ik hem heb geslagen, ik heb nooit in mijn leven gevochten', aldus de verdachte die claimt dat hij tijdens de ruzie handelde uit noodweer. De Rotterdammer, die ook in de zittingszaal aanwezig was, werpt zich op als mede-eigenaar en financier van de Poolse supermarkt. De Lissenaar zegt dat daarvan geen sprake is: hij zou de zaak met twee anderen runnen. Daarover ontstond een conflict.

Het was de Rotterdammer die een bijl uit zijn auto had gepakt, volgens een getuige die even verderop stond bij een fietsenwinkel. Maar diezelfde getuige beweerde ook dat de Lissenaar 'in plaats van weg te rennen, de confrontatie leek aan te gaan'. De getuige had vervolgens ook gezien hoe de Lissenaar de bijl had afgepakt en de Rotterdammer daarmee sloeg. Het Openbaar Ministerie verwierp daarom het beroep op noodweer.

Kleine wond

De officier van justitie zegt te laten meewegen dat de Lissenaar, die meerdere Poolse winkels bezit, geen strafblad heeft, en dat deze zaak relatief lang op de plank is blijven liggen bij justitie. De advocaat van de Lissenaar wil totale vrijspraak voor zijn cliënt. Hij vindt dat de wond op het achterhoofd van de Rotterdammer dermate klein was dat die niet kon zijn toegebracht door een klap met een bijl. Volgens de advocaat gaat het om 'een oude wond' en heeft zijn cliënt helemaal niet geslagen. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.

LEES OOK: Vijftien jaar cel voor doden zakenpartner in Alphen