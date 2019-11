Vrouw (73) overleden bij ernstig ongeluk N206, verkeerschaos rondom Leiden

Bij een ernstig ongeluk op de N206 (Europaweg) bij Leiden is donderdagmiddag een 73-jarige vrouw uit Wassenaar overleden. Bij het ongeluk waren drie personenauto's betrokken. De weg is vanwege politieonderzoek in beide richtingen afgesloten.

Het ongeluk leidt tot grote drukte op de A4 en andere toegangswegen richting Leiden. De Europaweg is een belangrijke verkeersader vanaf de A4 richting Leiden. Ook in de stad zelf en in Voorschoten is het druk door de afsluiting. Op de A4 van Amsterdam richting Den Haag is de vertraging tussen Hoofddorp en Leiden 30 minuten.

De hulpverlening is momenteel in volle gang. Er is zowel een traumahelikopter als een politiehelikopter aanwezig. Ook de brandweer is met veel materieel aanwezig. De politie gaat onderzoek doen naar de toedracht van het ongeluk.

