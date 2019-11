Verrassing: koning Willem-Alexander voor één keer Fietsmaatje in Warmond

Honderden vrijwilligers van Fietsmaatjes zorgen er voor dat mensen die vanwege hun leeftijd of een beperking niet meer kunnen fietsen toch weer regelmatig op de fiets kunnen stappen. In een speciale elektrische duofiets rijden zij sinds 2012 rond op de kenmerkende blauwe fietsen. Inmiddels zijn de fietsmaatjes al in achttien gemeenten actief.

Koning Willem-Alexander fietst als Fietsmaatje rond in Warmond. | Foto: ANP

Koning Willem-Alexander is beschermheer van het Oranje Fonds en de Stichting Fietsmaatjes maakt hier onderdeel uit van het Groeiprogramma. Voor de koning reden om donderdag te komen kijken in Warmond. Hij werd opgehaald door initiatiefnemer Jan Burgmeijer, die met de koning door de natuur naar Warmond reed.

Gelukkige bijrijder

In Warmond maakte koning Willem-Alexander kennis met de vrijwilligers en gasten van Fietsmaatjes. Na een korte uitleg over de werking van de duofiets stapte de koning zelf ook nog in om een kort rondje te rijden. De gelukkige bijrijder was Johan Waanders, een 95-jarige inwoner van Leiden. Ondanks de regen vond Waanders het een heel bijzondere ervaring. Ook de koning zelf was enthousiast, want bij zijn vertrek vertelde hij dat hij Fietsmaatjes een initiatief vond dat het waard is om landelijk verspreid te worden.

