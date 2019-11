Bouwers vreugdevuren bij debat: 'Laat zien wat er aan ons plan schort'

'We zijn totaal verbijsterd over de negatieve reacties op onze vergunningsaanvragen. Laat ons zien waar het plan aan schort, zodat we het samen met de hulpdiensten kunnen verbeteren.' Dat zegt Ab Massa van de Vreugdevuur Scheveningen donderdagavond als inspreker bij het debat van de gemeenteraad over het onderwerp. Voor de insprekers is het de laatste strohalm om de gemeente ervan te overtuigen om de vreugdevuren door te laten gaan.

'Vorig jaar zijn we aan een ramp ontsnapt, dat zijn we ons bewust', zegt Massa. 'Middels een vergunning hebben we geprobeerd deze traditie in kleinere vorm te organiseren. We hebben inzichtelijk gemaakt wie de organisatie is en welke maatregelen genomen worden. We zijn ons bewust wat ons te doen staat.' Het stadsbestuur lijkt daar niet van overtuigd, want volgens burgemeester Johan Remkes zijn de vergunningen nog niet op orde. 'Dit plan is in korte tijd onder hoge druk naar eer en geweten samengesteld', aldus Massa die graag wil weten wat er schort aan het plan.

Volgens Scherpenzeel van Vreugdevuur Duindorp kan je een traditie niet zomaar weggooien. 'Dit veeg je niet zomaar van de kaart', sprak hij in de Haagse raadzaal. 'Vorig jaar is het goed misgegaan bij Scheveningen. Ook Duindorp betreurt dat. Maar al jarenlang zijn we er samen met de gemeente uitgekomen: het was ieder jaar een groot spektakel met weinig problemen. Na het incident op Scheveningen wordt er nu gevraagd naar het onmogelijke.' Volgens Scherpenzeel onderschat het stadsbestuur de maatschappelijke waarde van het jaarlijkse evenement. Ook vraagt hij zich af waarom de gemeente 'geen steentje bijdraagt' om dit maatschappelijke evenement in stand te houden.

'Organisaties zijn professioneel'

De twee organisatoren van de vreugdevuren werden bijgevallen door een inspreker die bemiddelaar is tussen verzekeraars en partijen die een verzekering met grote risico's zoeken. 'De bouwers hebben verzekeringen af kunnen sluiten. Vooraf had ook ik twijfels aan de professionaliteit van beide organisaties, maar dat komt vooral door negatieve beeldvorming rondom hen. Dat negatieve beeld wil ik ontkrachten.' Ook denkt de verzekeraar dat de kans klein is dat zo'n vonkenregen zoals die op Scheveningen vorige jaarwisseling nog een keer zal plaatsvinden. 'Het is namelijk altijd goed gegaan.'

De Haagse gemeenteraad gaf eerder aan weinig mogelijkheden te zien voor de vreugdevuurorganisaties. Het debat is op dit moment nog bezig en is hier live te volgen.