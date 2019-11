Ruim drie jaar cel geëist tegen Leiderdorper (25) voor waslijst aan misdrijven

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag 3 jaar en 4 maanden cel geëist tegen de 25-jarige Joshua K. uit Leiderdorp voor een waslijst aan misdrijven. De Leiderdorper kwam in beeld als de vermoedelijke leider van een jeugdgroep die in 2018 voor veel overlast zorgde op en rond recreatie-eiland Koudenhoorn bij Warmond. Vanaf hun boten op de Kager Plassen pleegde de jeugdgroep een reeks strafbare feiten en veroorzaakte daarmee veel onrust onder recreanten en omwonenden. Het onderzoek naar de Leiderdorper leidde tot een lange rij verdenkingen die zich niet beperkte tot Warmond.

Handel in gestolen boten, buitenboordmotoren, wapens en drugs; met een waterscooter keihard afvaren op kinderen in rubberbootjes; belediging van een gemeenteambtenaar en de politie; mishandeling van zijn ex en vernieling van haar telefoon. Ook wordt K. ervan beschuldigd te zijn doorgereden na een aanrijding met een fietser in Katwijk. De lijst van verdenkingen tegen Leiderdorper is lang en gevarieerd.

Hij werd eerder aangehouden maar in januari 2019 weer vrijgelaten uit zijn voorarrest. Hij beloofde de rechter zich te gaan gedragen. Toch was hij in no time weer op het criminele pad, zo stelt het OM aan de hand van het politieonderzoek.

Op zoek naar vuurwapens

Elf dagen na zijn voorlopige vrijlating was er namelijk druk WhatsApp-verkeer tussen de Leiderdorper en een andere man omdat de verdachte geïnteresseerd was in vuurwapens en munitie die de ander aanbood. Daarbij werden ook foto’s van de handelswaar gedeeld, waaronder een automatisch machinepistool en een geluidsdemper.

En weer enkele maanden later mishandelde hij zijn ex-vriendin en vernielde hij haar mobieltje. Zij deed aangifte en sindsdien zit de verdachte weer in voorarrest. Donderdag was de inhoudelijke behandeling van zijn zaak voor de rechter, waarbij hij van een waslijst aan zaken wordt verdacht.

Met waterscooter rakelings langs kinderen

Het gaat daarbij onder meer om de handel in drie gestolen boten en een buitenboordmotor. Ook zou hij in augustus 2018 bij Katwijk met zijn waterscooter zijn ingevaren op twee rubberbootjes met kinderen om daar uiteindelijk rakelings langs te varen. Verder is op de gestolen boot waarop hij verbleef, speed en XTC gevonden, net als in de kofferbak van zijn auto. Op basis van andere WhatsApp-gesprekken verdenkt het OM hem er ook van dat hij gehandeld heeft in hasj, wiet, speed en XTC. Dat ontkent de Leiderdorper.

In zijn tijdelijke woning in Langeraar vond de politie een omgebouwd alarmpistool met bijbehorende munitie. Verder maakte hij een ambtenaar van de gemeente Teylingen uit voor 'kankerhoer' en de politie onder meer voor 'vieze kinderlokkers'.

'Mogelijk psychische problemen'

'De Leiderdorper lijkt telkens weer voor het slechte pad te kiezen', aldus het OM. 'Mogelijk liggen daar psychische problemen aan ten grondslag.' De verdachte is echter in het verleden zonder resultaat behandeld en weigert nu aan behandeling mee te werken. 'Dat laat aan het OM geen andere mogelijkheid open dan maximaal afstraffen.'

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.