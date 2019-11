Eisen voor vuurstapels niet versoepeld: 'Wij zijn geen vrije republiek'

Burgemeester Johan Remkes reageert op de vraag of hij niet vreest voor onrust in de wijken als de vreugdevuren niet doorgaan

De Haagse waarnemend burgemeester Johan Remkes is niet van plan de eisen voor de bouwers van de vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp te versoepelen. Volgens hem is er geen sprake van dat de bouwers nu aan te veel voorschriften zouden moeten voldoen. En regels die wel gelden, kunnen niet worden geschrapt. 'Ook hier in Den Haag geldt de landelijke wetgeving. Wij zijn hier niet de vrije republiek Den Haag.'

Dat zei de burgemeester donderdagavond tijdens een debat over de vergunningen voor de vreugdevuren in Duindorp en op Scheveningen. Daarbij werd ook duidelijk dat de tijd enorm begint te dringen voor de bouwers. Volgende week dinsdag neemt Remkes een definitief besluit over het al dan niet doorgaan van de vuren. Hij zei donderdag tijdens het debat dat het niet waarschijnlijk is dat ze doorgaan.

Remkes bestreed tegelijkertijd het beeld dat door sommige partijen werd geschetst: dat hij de vuren 'rücksichtslos' zou willen schrappen. 'Dat is bezijden de waarheid. Wij hebben alleen een inschatting gemaakt van de kans dat het doorgaat. En op basis daarvan denkt het college dat het twijfelachtig is,' aldus Remkes. Die verder nog het misverstand uit de wereld wilde helpen dat hij tegen de traditie van de vuurstapels is. 'Het tegendeel is waar. Maar wel binnen de garantie van het veilig verlopen van die tradities.'

Angst

Ook maakte Remkes duidelijk dat hij zich niet wil laten leiden door angst. Een aantal partijen in de gemeenteraad maakte tijdens het debat duidelijk dat de stapels er niet voor niets waren gekomen. Het opbouwen ervan en de feesten er omheen zorgden voor een rustiger jaarwisseling, zonder grootschalige rellen.

Maar de waarnemend burgemeester zei niet bang te zijn voor het terugkeren van die oude situatie. 'Daar mag de overheid zich nooit door laten chanteren. Dat is tenminste de attitude van deze burgemeester. En ik hoop ook dat de raad zich daar niet door laat leiden.'

Twee kampen

De Haagse gemeenteraad bleek vanavond eigenlijk verdeeld in twee kampen. Aan de ene kant de partijen die nog hoop hebben dat de vuren dit jaar kunnen doorgaan en waarvan sommige ook vinden dat de gemeente eigenlijk te hoge en onmogelijke eisen stelt aan de bouwers. 'Gecontroleerde en gereguleerde vuren hebben ook voor rust gezorgd in de wijken. Verschuil u niet achter afvinklijstjes om het niet door te laten gaan', aldus Arjen Dubbelaar van Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Volgens hem moet het mogelijk zijn als gemeente en hulpdiensten meewerken om de vergunningen te kunnen verlenen.

Sebastian Kruis van de PVV sprak van een 'ambtelijke vonkenregen' die op de bouwers was neergedaald. 'Ze moeten aan te veel eisen voldoen. Het lijkt erop dat ook de volgende traditie in de stad de nek wordt omgedraaid.' En fractieleider Pieter Grinwis van de ChristenUnie/SGP stelde dat de gemeente de draai heeft gemaakt van 'roekeloos naar de utopie van risicoloos'. Volgens hem is er straks sprake van een 'uit de kluiten gewassen kampvuur' dat veel minder risico’s oplevert dan de 'apocalyptische vuurstapels' van vorige jaren.

Onvermijdbare

Aan de andere kant zijn er de partijen die zich bij het waarschijnlijk onvermijdbare hebben neergelegd: deze jaarwisseling geen vreugdevuren op Scheveningen en Duindorp. 'Op basis van de informatie die we nu hebben, is het niet verantwoord om het dit jaar door te laten gaan', aldus Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij. En Robert Barker van de Partij voor de Dieren: 'Er is maar een conclusie mogelijk: dit jaar geen vuurstapels.'

Remkes zei dat de gemeente veel contacten heeft gehad met de bouwers. Volgens hem kon het dan ook geen verrassing voor ze zijn dat een evenementenaansprakelijkheidsvergunning moesten afsluiten, een van de lastige hobbels. De burgemeester maakte wel korte metten met het idee dat de gemeente die zou moeten betalen, zoals een aantal partijen voorstelde. 'Zo kan ik het ook.'

Waardering

Hij sprak ook waardering uit voor de bouwers voor het feit dat zij in korte termijn veel werk hebben verricht. Maar liet tegelijk weten dat het moeilijk gaat worden om de nog ontbrekende informatie aan te leveren. 'Ik heb niet de illusie dat in de beperkte tijd die nog resteert, nog veel werk kan worden verzet.'

Hart voor Den Haag wilde ook van de burgermeester weten wat hij gaat doen om rellen te voorkomen. Maar daar weigerde Remkes op in te gaan. 'Er zal sprake zijn van adequate inzet van hulpdiensten. En er wordt rekening gehouden met een aantal scenario's. Welke ga ik niet zeggen, want dan roep je het onheil over jezelf af. Maar ik zeg er wel bij dat mijn vertrouwen in mensen groot is en ik ervan uit ga dat het streven van mensen in Scheveningen, Duindorp, Laak en Escamp is om er een mooi feest van te maken. Ik ga u niet zeggen met welke scenario's ik rekening houd.'

