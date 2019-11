Burgemeester Leiden: onderzoek om aangiftebereidheid na aanrandingen te verhogen

Volgens Lenferink is het lastig om op te roepen tot aangiftes zonder paniek te zaaien. 'En dat laatste is niet nodig want er is in Leiden geen sprake van een serie-aanrander.' Toch liet de burgemeester donderdagavond - tijdens de bespreking van dit onderwerp met een deel van de gemeenteraad - weten dat er ook deze week weer melding is gemaakt van een poging tot aanranding. 'Ook zijn er twee meldingen binnen gekomen van mensen die achtervolgd zijn.' Eerder riepen studentenverenigingen hun leden op om 's avonds niet alleen naar huis te gaan. Dat naar aanleiding van twee zedenzaken: op 6 november is een vrouw verkracht en op 11 november werd een vrouw aangerand, beide in het centrum van de stad.

Volgens Lenferink is er geen sprake van een onveilige situatie in de stad en zijn extra maatregelen niet nodig. Dat blijkt ook uit cijfers van zedenzaken: die zijn vergelijkbaar met voorgaande jaren. Wel ging Lenferink deze week in gesprek met de overkoepelende organisatie van studentenverenigingen en de wijkagenten. 'Dat was een goed gesprek. Er is best veel onrust, vooral op social media. Maar dat is niet nodig, want er is geen sprake van een serie-aanrander aangezien de signalementen te veel van elkaar verschillen. We moeten de geest weer terug in de fles krijgen,' aldus Lenferink.

Weinig aangiftes: 'begrijpelijk, maar niet goed'

Volgens Lenferink is het lastig om onderzoek te doen naar aanrandingen, omdat er vaak geen aangifte wordt gedaan. 'We gaan onderzoeken hoe we ervoor kunnen zorgen dat meer mensen aangifte doen na dit soort incidenten. Daar is nog geen keuze in gemaakt, dat wordt nog uitgekristalliseerd.' De burgemeester begrijpt daarbij dat men vaak geen aangifte wil doen. 'Als de dader een bekende is van het slachtoffer, wil een slachtoffer de dader soms niet voor het leven tekenen met een aangifte. Ook hebben sommigen geen zin in gedoe rondom een aangifte. Dat is begrijpelijk, maar niet goed.' Volgens de burgemeester wordt daar namelijk een maatschappelijke misstand mee in stand gehouden.

Ook de voorzitter van de Plaatselijke Kamer van Verenigingen, de overkoepelende organisatie van studentenverenigingen, spreekt van een goed gesprek met de burgemeester. 'Het is natuurlijk goed nieuws dat de cijfers uitwijzen dat het niet om meer meldingen gaat dan voorgaande jaren', zegt voorzitter Hein Laterveer. 'Maar laten we wel wezen, ieder voorval is tragisch en er een te veel.' Volgens hem is het belangrijk goed in kaart te brengen of het daadwerkelijk om minder incidenten gaat of om minder meldingen. 'De bewustwording van het melden is in het gesprek met de burgemeester prominent naar voorgekomen. Dat is essentieel om de situatie goed in kaart te kunnen brengen.'