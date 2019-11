Vrijspraak voor man die dreigde met aanslag na dood Willie Dille

Vorig jaar maakte Willie Dille een einde aan haar leven. Vlak voor haar dood zei ze te zijn ontvoerd, verkracht en mishandeld in opdracht van haar islamitische collega-raadslid Arnoud van Doorn. Haar dood zorgde voor veel geschokte reacties.

F. reageerde hierna op Facebook: 'Als dit geen drastische consequenties gaat hebben, pleeg ik zelf een aanslag. Ik ben hier bloedserieus klaar mee. Als de staat niets doet staat mijn lot vast.' F. zou actief zijn binnen extreemrechtse kringen. Zo zou op zijn Facebookprofiel te zien zijn dat hij bewonderaar is van Anders Breivik, die in 2011 in Noorwegen 77 mensen ombracht.

Geplaatst uit boosheid en frustratie, geen serieuze bedoelingen

Maar volgens de rechtbank is niet bewezen dat F. de opzet had om de inwoners van Nederland te bedreigen met een terroristisch misdrijf. De rechter: 'De verdachte heeft verklaard dat hij het bericht uit boosheid en frustratie had geplaatst, maar dat hij daar verder geen serieuze bedoelingen mee had.'

Het Openbaar Ministerie (OM) vond ook dat F. zich schuldig had gemaakt aan opruiing. Op Facebook had hij namelijk geschreven dat Van Doorn 'opgehangen moest worden op de Grote Markt'. Ook dat vindt de rechter niet bewezen: 'De verdachte heeft verklaard dat hij niet wist dat het een openbare Facebookpagina betrof en dat hij dergelijke uitspraken alleen doet als hij in gesprek is met gelijkgestemden in een besloten groep.'

Niet meer terug de cel in

In het huis van F. vond de politie destijds een vuurwapen in de vorm van een sleutelhanger, munitie en boksbeugels. De rechter legt hem daarvoor een gevangenisstraf op van 80 dagen, waarvan 32 dagen voorwaardelijk. Maar F. hoeft de gevangenis niet meer in, want die dagen heeft hij tijdens zijn voorarrest al vastgezeten. F.: 'Ik hoef de cel niet meer in, maar er is een kans dat het Openbaar Ministerie in hoger beroep gaat.’

Dat klopt, die kans bestaat. Een woordvoerder van het OM geeft aan dat ze nu eerst het vonnis gaan bestuderen voordat ze daar een uitspraak over kan doen.