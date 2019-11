Foutparkeerder krijgt klappen: 'Hij stond er meer dan 20 minuten'

Harry is een joviale veertiger met een Haags accent. Ja, hij heeft geschopt, dat geeft hij ruiterlijk toe. Geslagen niet, tenminste dat kan hij zich niet herinneren. Maar het slachtoffer had het wel aan zichzelf te wijten. De foutparkeerder, die iets kwam ophalen bij een vriend, geeft ook toe dat hij zijn auto 'niet handig' had neergezet.

De verdachte woont op een hofje. Hij laat foto's zien van de situatie en de plek waar de foutparkeerder stond. Veel parkeerruimte is er niet in de omgeving, en dat maakt de inrit van het hofje een populaire plek voor automobilisten die 'even' iets moeten doen in de buurt. Niemand trekt zich wat aan van het parkeerverbodsbord dat er staat.

Dikke lip en losse tand

'Hij stond er meer dan twintig minuten, al die tijd kan er niemand langs. Dat vind ik niet normaal.' Als de verdachte de foutparkeerder naar zijn auto ziet lopen spreekt hij hem aan. 'Jou wil ik hier nooit meer zien', zou hij hebben gezegd. Harry verwacht dat de man zich zal verontschuldigen. In plaats daarvan zegt die: 'Ah joh, rot op', bespuugt Harry, en stapt in zijn auto.

Dat is voor de verdachte, na tien jaar irritatie over al die foutparkeerders, de druppel. Volgens getuigen trekt hij woest de autodeur open. Harry zelf denkt dat die nog niet eens dicht was. Hoe het ook zij, hij deelt een paar welgemikte klappen en schoppen uit aan de zittende bestuurder. Die loopt een hersenschudding, een losse tand en een dikke lip op.

Begrip voor irritatie

De zaak is eerder op een hoorzitting bij justitie geweest, maar daar voelde de verdachte zich niet serieus genomen. 'Ik mocht de foto's niet eens laten zien, voor het OM was de zaak al duidelijk.' Daarom is het nu alsnog tot een rechtszaak gekomen.

De officier van justitie toont enig begrip voor Harry: 'Ik kan me voorstellen dat foutparkeren irritatie oproept, maar dat is geen rechtvaardiging voor geweld. Dat is niet oké en dit had nooit mogen gebeuren. Bel de politie. Als je het zelf doet loopt het vaak uit de hand.' Omdat het slachtoffer letsel heeft opgelopen eist de officier een taakstraf van 60 dagen.

Uitspraak

De advocaat van de verdachte vraagt de rechter om de aanleiding van de kloppartij mee te wegen. 'Hij weet dat hij fout zat, maar hij werd wel bespuugd.' Harry zelf vraagt daarnaast of de rechter rekening wil houden met het feit dat hij een baan heeft.

Dat wil de rechter wel. Ze legt een boete op van 500 euro en een voorwaardelijke taakstraf van 20 uur met een proeftijd van twee jaar. Maar ze waarschuwt ook: 'Als iemand dat gedrag vertoont kan het niet zo zijn dat u voor eigen rechter gaat spelen.' Eenmaal buiten zegt de advocaat tegen haar cliënt: 'Nou, dat is een prima straf.' Dat vindt Harry ook wel.

In het kader van de privacy zijn de namen gefingeerd.

Dit is een artikel in de reeks 'Bij de politierechter'. Meer verhalen lezen?